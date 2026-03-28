"Элдик Банк" получил доступ к миллиардам Зеленого климатического фонда

ОАО "Элдик Банк" официально стал первым финансовым институтом в истории Кыргызстана, который получил престижную аккредитацию в Зеленом климатическом фонде (GCF). Это крупнейший в мире международный механизм, созданный специально для финансирования экологических и климатических проектов. Решение о включении нашего госбанка в число доверенных партнеров фонда было принято Советом GCF на очередном заседании. Такой статус фактически является мировым "знаком качества", подтверждающим, что корпоративное управление и системы контроля рисков в банке полностью соответствуют самым жестким международным стандартам.

Для республики эта аккредитация означает переход на качественно новый уровень финансовой независимости в вопросах экологии. Теперь "Элдик Банк" имеет прямой доступ к ресурсам GCF без посредников, что открывает двери для привлечения колоссальных долгосрочных инвестиций. В приоритете значатся проекты по развитию энергоэффективности, строительству устойчивой инфраструктуры и защите ключевых секторов экономики от климатических шоков. В самом фонде подчеркнули, что участие "Элдик Банка" позволит резко активизировать частный сектор и направить мировые капиталы на реализацию национальных экологических приоритетов Кыргызстана.

Председатель правления банка Уланбек Ногаев назвал этот успех значимым институциональным результатом для всей финансовой системы страны. По его словам, банк полностью готов работать с инструментами глобального финансирования и уже наметил план по распределению ресурсов. Основной задачей станет поддержка проектов, которые имеют системное значение для экономики - от модернизации ирригационных систем до внедрения "зеленых" технологий на крупных производствах.

Эксперты отмечают, что выход на прямую связь с Зеленым климатическим фондом позволит Кыргызстану значительно снизить нагрузку на бюджет при реализации экологических реформ. Полученный статус подтверждает, что отечественные финансовые структуры способны выступать надежными операторами для глобальных доноров. Это исторический шаг, который превращает "Элдик Банк" в главный "зеленый" финансовый хаб региона, способный эффективно осваивать международные гранты и льготные кредиты в интересах устойчивого развития страны.