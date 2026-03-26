Необходимо создать Военный следственный комитет при Военной прокуратуре КР

В настоящее время Военная прокуратура КР нуждается в формировании вспомогательного оперативно-следственного подразделения - Военного следственного комитета (ВСК). Военная прокуратура КР осуществляет надзор за деятельностью Вооруженных сил, внутренних войск, органов национальной безопасности и пограничной службы. При этом для задержания подозреваемых, преступников или проведения определенных оперативно-следственных мероприятий Военная прокуратура обращается за содействием к МВД, Министерству обороны и так далее.

К примеру, для задержания подозреваемого или преступника по уголовному делу, возбужденному Военной прокуратурой, нередко привлекается спецназ МВД или военное спецподразделение. Или же для уточнения и получения необходимой информации по совершенному преступлению с использованием кибертехнологий Военная прокуратура обращается к ГКНБ КР с отношением об оказании содействия, так как у спецслужб имеется подразделение в сфере кибербезопасности.

Здесь мы видим, что Военной прокуратуре не хватает оперативных, силовых и технических инструментов, позволяющих ей самостоятельно осуществлять следствие и доследственную проверку, розыск и задержание подозреваемых и преступников. Когда Военная прокуратура обращается к другим силовым органам или комитету нацбезопасности, возникает возможный риск утечки конфиденциальных сведений и раскрытия следственной тайны. Возможен также конфликт интересов, особенно в тех случаях, когда Военная прокуратура расследует уголовное дело в отношении сотрудников ГКНБ или военнослужащих тех или иных подразделений, обладающих специальными техническими, оперативными и силовыми возможностями.

Формирование Военного следственного комитета (ВСК) в разы повысит результативность деятельности органов Военной прокуратуры, обеспечит Военную прокуратуру независимым оперативно-следственным механизмом и собственным спецназом. Структура Военного следственного комитета будет состоять из следующих отделов:

  1. Оперативный отдел розыска и задержания подозреваемых и преступников.
  2. Специальный отдел технического расследования (кибербезопасность, системы слежения и сбора информации с помощью искусственного интеллекта и иных современных технологий).
  3. Отдел специальных мероприятий (спецназ).
  4. Отдел наружного наблюдения.
  5. Экспертно-криминалистический отдел.
  6. Отдел подбора кадров.
  7. Секретариат (канцелярия).

Руководство Военного следственного комитета: Директор, два заместителя. Руководство ВСК обеспечивается государственной охраной. Директор ВСК и его заместители назначаются согласно указу Президента КР на основании представления Генерального прокурора и Военного прокурора КР. Финансирование ВСК осуществляется из республиканского бюджета.

Изучение и отбор кандидатов в штат ВСК будут проводиться при участии Военной прокуратуры и Главного разведывательного управления (военная разведка) КР. Кандидатами могут выступать действующие военнослужащие, выпускники военных учебных заведений и офицеры, имеющие опыт службы в оперативных структурах Вооруженных сил и в армейских спецподразделениях. Военный следственный комитет при его формировании и создании условий для полноправного функционирования будет служить боеспособным и эффективным подразделением в составе Военной прокуратуры КР.

Автор: Медербек Корганбаев


