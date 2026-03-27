Погода
$ 87.49 - 87.74
€ 100.27 - 101.17

Нью-Дели собрал лидеров из 24 стран для создания нового миропорядка

118  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Нью-Дели завершилось пленарное заседание Всемирного общественного саммита "Новый мир - Индия в архитектуре общего будущего". Это масштабное событие дало официальный старт международному циклу региональных форумов 2026 года. Площадка объединила более полутора тысяч участников из 24 стран мира. В одном зале собрались представители власти, дипломаты, акулы бизнеса, ученые, медиа-менеджеры и духовные лидеры, чтобы обсудить контуры завтрашнего дня. Организаторами диалога выступили Ассамблея народов мира и Торгово-промышленная палата БРИКС.

Торжественное открытие заседания началось с глубоко символичного индийского ритуала зажжения Лампы мира. Этот древний обряд ознаменовал триумф света, знаний и доброй воли над разобщенностью. В центре дискуссий оказались не сухие цифры, а вопросы культурного и духовного наследия, развитие общественной дипломатии и формирование лидерства нового типа. Участники сошлись во мнении, что современная эпоха требует перехода к экономике партнерства и межкультурному взаимодействию, основанному на глубоком уважении к человеческому достоинству.

Главным политическим итогом встречи стало принятие Делийской декларации. Документ официально закрепил принципы единства человечества через признание многообразия и общую ответственность за будущее планеты. Эксперты подчеркивают, что форум в Нью-Дели стал не просто дискуссионным клубом, а реальной кузницей гражданских инициатив. Все выработанные предложения лягут в основу повестки второго Всемирного общественного саммита "Новый мир - ценности, которые объединяют", который примет Москва в сентябре 2026 года.

Саммит в Индии еще раз подтвердил, что в условиях глобальной турбулентности именно общественная дипломатия становится тем мостом, который способен соединить разные цивилизации. Делийская встреча задала высокую планку для последующих региональных форумов года, переместив фокус внимания с конфронтации на поиск общих ценностей и созидание единого пространства для развития.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457085
Теги:
Индия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  