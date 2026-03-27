В Нью-Дели завершилось пленарное заседание Всемирного общественного саммита "Новый мир - Индия в архитектуре общего будущего". Это масштабное событие дало официальный старт международному циклу региональных форумов 2026 года. Площадка объединила более полутора тысяч участников из 24 стран мира. В одном зале собрались представители власти, дипломаты, акулы бизнеса, ученые, медиа-менеджеры и духовные лидеры, чтобы обсудить контуры завтрашнего дня. Организаторами диалога выступили Ассамблея народов мира и Торгово-промышленная палата БРИКС.

Торжественное открытие заседания началось с глубоко символичного индийского ритуала зажжения Лампы мира. Этот древний обряд ознаменовал триумф света, знаний и доброй воли над разобщенностью. В центре дискуссий оказались не сухие цифры, а вопросы культурного и духовного наследия, развитие общественной дипломатии и формирование лидерства нового типа. Участники сошлись во мнении, что современная эпоха требует перехода к экономике партнерства и межкультурному взаимодействию, основанному на глубоком уважении к человеческому достоинству.

Главным политическим итогом встречи стало принятие Делийской декларации. Документ официально закрепил принципы единства человечества через признание многообразия и общую ответственность за будущее планеты. Эксперты подчеркивают, что форум в Нью-Дели стал не просто дискуссионным клубом, а реальной кузницей гражданских инициатив. Все выработанные предложения лягут в основу повестки второго Всемирного общественного саммита "Новый мир - ценности, которые объединяют", который примет Москва в сентябре 2026 года.

Саммит в Индии еще раз подтвердил, что в условиях глобальной турбулентности именно общественная дипломатия становится тем мостом, который способен соединить разные цивилизации. Делийская встреча задала высокую планку для последующих региональных форумов года, переместив фокус внимания с конфронтации на поиск общих ценностей и созидание единого пространства для развития.