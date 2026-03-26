Украинский легионер принес "Мурас Юнайтед" лидерство в чемпионате

"Мурас Юнайтед" вышел в лидеры Премьер-лиги Кыргызстана после победы над "Кыргызалтыном" со счетом 2:1

Матч состоялся 23 марта в Кара-Балте на стадионе "Манас". Хозяева уступали после первого тайма, однако во второй половине встречи сумели переломить ход игры.

Голы за "Мурас Юнайтед" забили Эрбол Атабаев с пенальти и украинский легионер Евгений Лещинский, который был признан лучшим игроком матча.

После трех туров "Мурас Юнайтед" набрал 9 очков и опередил "Алгу", "Озгон" и "Илбирс", у которых по 7 баллов.

Следующий матч лидер чемпионата проведет 30 марта против "ОшМУ" на стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке.