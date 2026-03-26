Погода
$ 87.49 - 87.74
€ 100.27 - 101.17

Украинский легионер принес "Мурас Юнайтед" лидерство в чемпионате

228  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Мурас Юнайтед" вышел в лидеры Премьер-лиги Кыргызстана после победы над "Кыргызалтыном" со счетом 2:1

Матч состоялся 23 марта в Кара-Балте на стадионе "Манас". Хозяева уступали после первого тайма, однако во второй половине встречи сумели переломить ход игры.

Голы за "Мурас Юнайтед" забили Эрбол Атабаев с пенальти и украинский легионер Евгений Лещинский, который был признан лучшим игроком матча.

После трех туров "Мурас Юнайтед" набрал 9 очков и опередил "Алгу", "Озгон" и "Илбирс", у которых по 7 баллов.

Следующий матч лидер чемпионата проведет 30 марта против "ОшМУ" на стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457087
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  