Энтони Джошуа вернулся в тренировочный лагерь Александра Усика после аварии

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа официально вернулся к тренировкам в лагере чемпиона мира Александра Усика. Бывший обладатель титулов продолжает подготовку к своему долгожданному возвращению на ринг. Напомним, что в декабре Джошуа отправил в нокаут Джейка Пола, однако вскоре после этого триумфа попал в серьезную автомобильную аварию в Нигерии. Из-за инцидента спортсмен был вынужден взять паузу в карьере, и долгое время его будущее в профессиональном боксе оставалось под вопросом.

Теперь британец снова активно работает в одной связке с Усиком. К команде украинского чемпиона Джошуа примкнул ранее, окончательно прекратив сотрудничество с тренером Беном Дэвисоном. Совместные тренировки двух звезд тяжелого веса проходят на фоне подготовки самого Александра Усика к предстоящему поединку против Рико Верхувена.

Возвращение Энтони Джошуа в полноценный тренировочный лагерь стало четким сигналом для фанатов и экспертов о скором камбэке британца. Очевидно, что работа с Усиком поможет Джошуа не только восстановить былые кондиции, но и подготовить качественную базу для следующего громкого боя на мировом уровне.