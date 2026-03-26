Тайгер Вудс эмоционально проиграл финал на 4,5 миллиона долларов

Легендарный гольфист Тайгер Вудс прокомментировал свое состояние перед престижным турниром The Masters после поражения его команды Jupiter Links в финале лиги TGL. В решающем матче клуб Вудса уступил соперникам из Los Angeles Golf Club, упустив возможность заработать внушительный призовой фонд в размере 4,5 миллиона долларов. Встреча прошла на арене SoFi Center в Палм-Бич-Гарденс.

Пятнадцатикратный победитель турниров серии "мейджор" совсем недавно вернулся к соревновательному гольфу. В октябре прошлого года он перенес очередную операцию на спине из-за постоянных болей и ограниченной подвижности. На протяжении начала 2026 года Вудс преимущественно выполнял неигровую роль в своей команде, однако в решающий вечер сезона все же решил лично выйти на поле.

В составе команды Тайгер Вудс заменил Кевина Киснера и выступил вместе с Максом Хомой и Томом Кимом. Несмотря на оглушительную поддержку болельщиков, игра легенды оказалась нестабильной. Роковым моментом стал промах на седьмой лунке, где Вудс не реализовал короткий патт. После этого гольфист эмоционально ударил клюшкой по газону, а инициатива окончательно перешла к оппонентам. За команду победителей в этот вечер блестяще сыграли Джастин Роуз, Сахит Тигала и Томми Флитвуд.

Сразу после завершения матча Вудс отметил, что продолжает внимательно оценивать свою физическую форму перед поездкой на "Мастерс". Он подчеркнул, что возвращение к пиковой готовности после хирургического вмешательства все еще требует времени и осторожности. Предстоящий турнир в Огасте станет для знаменитого американца главным экзаменом в нынешнем сезоне.