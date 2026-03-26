Сборная Кыргызстана по футболу проиграла сборной Экваториальной Гвинеи

Сборная Кыргызстана по футболу потерпела минимальное поражение от Экваториальной Гвинеи со счётом 0:1 в товарищеском матче, который прошёл в турецкой Анталье. Эта встреча стала исторической для нашей команды - "Ак шумкарлар" впервые сыграли против этого соперника из Африки. Также матч стал дебютным для нового главного тренера сборной, легендарного хорватского специалиста Роберта Просинечки.

Единственный гол был забит во втором тайме. Футболисты Экваториальной Гвинеи воспользовались одной из своих атак и реализовали момент, который оказался решающим. Кыргызстанцы настойчиво пытались отыграться, однако довести атаки до результативного завершения не удалось.

По ходу встречи сборная Кыргызстана действовала организованно в обороне и старалась играть через быстрые переходы в нападение. В нескольких эпизодах команда создавала реальную опасность у ворот соперника, но подвела реализация. Экваториальная Гвинея, в свою очередь, сделала ставку на атлетизм и вертикальные передачи, что в итоге принесло ей результат.

Матч стал частью подготовки кыргызстанской сборной к Кубку Азии 2027 года. Тренерский штаб использовал встречу для просмотра игроков и отработки новых игровых связей. Несмотря на поражение, команда получила важный опыт против физически мощного соперника с иным стилем игры.

Для Роберта Просинечки это была первая проверка во главе сборной Кыргызстана. Ожидается, что под руководством титулованного наставника команда продолжит перестройку тактики и будет постепенно адаптироваться к его требованиям для успешного выступления на международной арене.


Теги:
футбол, Кыргызстан, Африка
