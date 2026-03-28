Тысячи жителей приграничья Баткена получат доступ к чистой питьевой воде

В Баткенской области вышла на финишную прямую реализация сразу нескольких масштабных проектов по обеспечению населения чистой питьевой водой. Наиболее заметный прогресс наблюдается в селе Мурас Лейлекского района. Здесь строительство системы водоснабжения завершено уже на 90 процентов. В ближайшее время объект будет полностью введен в эксплуатацию, что позволит обеспечить жизненно важным ресурсом более 3 тысяч местных жителей. Параллельно в селе прошли общественные слушания, где активисты и власти согласовали тарифы на воду для обеспечения устойчивой работы системы в будущем.

Масштабные работы развернулись и в Баткенском районе. В селе Кара-Булак специалисты возводят современные каптажные сооружения для сбора родниковой воды и прокладывают магистральную линию протяженностью 14 километров. Запуск этого объекта станет настоящим спасением для 4 тысяч сельчан. Помимо жилых домов, стабильное водоснабжение получат две школы, два детских сада и фельдшерско-акушерский пункт. Аналогичный проект реализуется в селе Советское Кадамжайского района, где доступ к безопасной питьевой воде получат еще 2200 человек.

Ход работ находится под жестким контролем руководства проекта. Группа специалистов во главе с Арстаном Муктаровым провела выездной мониторинг на всех участках строительства. Подрядным организациям даны четкие поручения строго соблюдать санитарные нормы и завершить все объекты в установленные графиком сроки. Проверяющие подчеркнули, что своевременная сдача систем водоснабжения является приоритетной задачей для улучшения качества жизни в регионе.

Реализация этих инициатив не только решит многолетнюю проблему дефицита воды, но и заложит фундамент для долгосрочного развития сел. В ходе встреч с населением эксперты разъяснили, что грамотная тарифная политика и ответственное отношение самих жителей позволят поддерживать новую инфраструктуру в рабочем состоянии десятилетиями. Ожидается, что до конца года водная проблема в этих населенных пунктах будет окончательно снята с повестки дня.