Погода
$ 87.40 - 87.78
€ 100.40 - 101.40

Тысячи жителей приграничья Баткена получат доступ к чистой питьевой воде

224  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Баткенской области вышла на финишную прямую реализация сразу нескольких масштабных проектов по обеспечению населения чистой питьевой водой. Наиболее заметный прогресс наблюдается в селе Мурас Лейлекского района. Здесь строительство системы водоснабжения завершено уже на 90 процентов. В ближайшее время объект будет полностью введен в эксплуатацию, что позволит обеспечить жизненно важным ресурсом более 3 тысяч местных жителей. Параллельно в селе прошли общественные слушания, где активисты и власти согласовали тарифы на воду для обеспечения устойчивой работы системы в будущем.

Масштабные работы развернулись и в Баткенском районе. В селе Кара-Булак специалисты возводят современные каптажные сооружения для сбора родниковой воды и прокладывают магистральную линию протяженностью 14 километров. Запуск этого объекта станет настоящим спасением для 4 тысяч сельчан. Помимо жилых домов, стабильное водоснабжение получат две школы, два детских сада и фельдшерско-акушерский пункт. Аналогичный проект реализуется в селе Советское Кадамжайского района, где доступ к безопасной питьевой воде получат еще 2200 человек.

Ход работ находится под жестким контролем руководства проекта. Группа специалистов во главе с Арстаном Муктаровым провела выездной мониторинг на всех участках строительства. Подрядным организациям даны четкие поручения строго соблюдать санитарные нормы и завершить все объекты в установленные графиком сроки. Проверяющие подчеркнули, что своевременная сдача систем водоснабжения является приоритетной задачей для улучшения качества жизни в регионе.

Реализация этих инициатив не только решит многолетнюю проблему дефицита воды, но и заложит фундамент для долгосрочного развития сел. В ходе встреч с населением эксперты разъяснили, что грамотная тарифная политика и ответственное отношение самих жителей позволят поддерживать новую инфраструктуру в рабочем состоянии десятилетиями. Ожидается, что до конца года водная проблема в этих населенных пунктах будет окончательно снята с повестки дня.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457095
Теги:
Баткенская область, водоснабжение
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  