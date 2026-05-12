Гүлназ Чыныбек кызы: "Талантливые дети из Африки приедут в Кыргызстан"

- Светлана Лаптева
Иногда даже маленькое действие может стать началом большой истории. Связь певицы Гульназ с далекой Африкой началась с обычного лайка в Instagram. Сегодня эта история превратилась не просто в творческое сотрудничество, а в настоящий культурный мост между двумя континентами. О восьмидневной поездке в Руанду и талантливых детях певица подробно рассказала в интервью caravan-info.kg.

– Гульназ, как вы вернулись из Руанды? И вообще, как у вас завязалось знакомство с талантливыми детьми, из-за которых вы отправились туда?

– Честно говоря, я вернулась с прекрасными эмоциями, хорошим настроением и новой энергией. Однажды, листая Instagram, я увидела видео, где темнокожие дети красиво пели и танцевали на русском языке. Я поставила лайк и подписалась на их страницу. Спустя некоторое время они сделали мне сюрприз – станцевали под песню "Аттиң ай" в моем исполнении.

Конечно, для меня это было неожиданно и очень приятно. Эта популярная африканская группа под названием "Morioks Kids" стала первой в Азии, кто исполнил кыргызскую песню. Можно сказать, они открыли культурный путь из Африки в Азию. После этого начали исполнять и песни соседних стран.

Позже они разместили мое фото и пригласили меня, обращаясь ко мне "мама Гульназ". Я очень захотела поехать к ним. Но тогда я еще не знала, как и на какие средства смогу отправиться в такую далекую поездку.

– И как вам удалось поехать?

– Моих собственных средств хватило бы только на то, чтобы самой слетать туда и обратно. Но, честно говоря, мне было страшно одной отправляться на другой конец света – в незнакомую африканскую страну.

И вот в один из таких дней основательница кирпичного завода "Достук Курулуш", предпринимательница Марина Даврановна сказала мне: "Я стану спонсором. Посчитай, сколько средств потребуется на твой проект".

Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность Марине Даврановне, которая поддержала это доброе дело, а также всем подписчикам, поддержавшим меня теплыми словами.

Со мной поехали еще три человека – стилист, координатор и видеограф. В общей сложности на поездку было потрачено 17 тысяч долларов.

– Сколько дней вы пробыли там и с какими впечатлениями вернулись?

– За восемь дней в Руанде я постаралась многое успеть и собрать как можно больше впечатлений и опыта. Мы сняли клип, исполнив песню на двух языках.

Меня особенно удивило, насколько они музыкальны и талантливы от природы. Я была восхищена тем, что они выучили кыргызскую песню всего за один день. Мы сами порой несколько дней учим песню на родном языке. Видя их старание, я искренне радовалась.

– Как вы общались?

– Я училась в гимназии. В те годы у нас преподавала английский язык учительница из Америки по имени мисс Эмми. Наверное, тогда я хорошо выучила язык, и этот школьный багаж мне очень пригодился.

Когда дети встретили нас в аэропорту в одинаковой одежде, я сначала немного растерялась и с трудом говорила. Но потом быстро привыкла к общению. Мы очень хорошо понимали друг друга.

– Какие там условия жизни? Быстро ли привыкли к местной кухне?

– Мы остановились в пятизвездочном отеле. Поскольку страна сейчас активно развивается, я заметила, что там довольно дорого. Номер на двоих стоил 1700 долларов США.

Если в столице питались четыре человека, то примерно на каждого уходило около полутора тысяч сомов. Цены на дома и автомобили там выше, чем у нас. Если у нас почти в каждой семье есть машина, то там человек с автомобилем считается богатым. Большинство жителей передвигаются пешком или на мотоциклах.

– Наверное, там много бедных людей?

– Мне показалось, что население там словно делится на две категории – богатых и бедных. В районе, где мы жили, были пальмы, асфальтированные дороги – все выглядело как в развитой стране. Но стоит отъехать от центра на 10–15 минут, и уже видишь маленькие полуразрушенные домики из одной комнаты. В таких домах живут по 8–10 человек.

Меня особенно удивило, что люди при этом выглядят довольными жизнью, спокойными и беззаботными. Также меня восхитило их бережное отношение к экологии - они используют бумажные пакеты.

Большинство занимаются земледелием и животноводством. Было видно, что это очень трудолюбивый народ - от взрослых до детей.

– Есть ли там кыргызские мигранты?

– Да, оказывается, есть. Где бы ни были кыргызы, они всегда остаются гостеприимными. Самое главное – все живут в хороших условиях.

Перед отъездом мы собрались за дастарханом, пили чай, общались. Наши соотечественники в Африке очень порадовали нас своими подарками.

– В каких условиях живут талантливые дети? Вы ведь говорили, что скоро они приедут в Кыргызстан…

– Основатель группы "Morioks Kids" мужчина по имени Шема родился в обеспеченной семье. Но позже по определенным причинам его мать с тремя сыновьями осталась буквально на улице без ничего.

В детстве Шема интересовался спортом и танцами, но у него не было возможности этим заниматься. Возможно, именно поэтому он собрал около тридцати талантливых детей из бедных семей и создал эту группу.

Вместе с партнером они арендуют специальный дом и сами живут там. После школы дети приходят туда, едят, делают уроки, а затем занимаются танцами и репетициями.

Если все сложится хорошо, в начале сентября десять из этих тридцати детей вместе с организаторами приедут в Кыргызстан. Они примут участие в церемонии закрытия Всемирных игр кочевников, а затем выступят на моем сольном концерте. Билеты для них обещало приобрести Министерство культуры.

– А как вы вообще выбрали песню "Аттиң ай"?

– Четыре года назад я проводила свой первый большой шоу-концерт. Тогда мне нужно было пополнить репертуар новыми песнями, и мама предложила: "Почему бы тебе не исполнить "Аттиң ай"? Эта песня тебе очень подходит".

К тому же в детстве мне очень нравилось, как ее исполняла Динара Акулова. Я сразу связалась с ней, и она сказала: "Пой".

Но тогда перед концертом было очень много дел, и я не успела записать песню. Позже я все же вернулась к этой идее и исполнила ее.

Я получила разрешение у автора музыки Кубика Калыкова. Автор текста Оңолбек Соурбаев уже ушел из жизни, поэтому я встретилась с одной из его дочерей и тоже получила разрешение.

Тогда у меня была мечта – донести песню "Аттиң ай" до всех семи областей Кыргызстана. Но, как говорится, план Всевышнего превыше человеческого. В итоге песня распространилась не только по Кыргызстану, но и дошла до другого континента.

Я искренне благодарна авторам этой песни, которая стала для меня по-настоящему счастливой.


