На этой неделе определятся последние участники чемпионата мира по футболу

- Самуэль Деди Ирие
На этой неделе определятся последние участники чемпионата мира по футболу 2026 года. Четыре европейских и два межконтинентальных плей-офф решат судьбу шести путевок на турнир, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Четырехкратные чемпионы мира итальянцы встретятся с Северной Ирландией в полуфинале европейского плей-офф. Победа выведет Италию в решающий матч против Уэльса или Боснии и Герцеговины. Главный тренер Дженнаро Гаттузо признал, что команда ощущает сильное давление после пропуска двух последних мировых первенств.

Параллельно за свой исторический дебют борются и малые сборные. Такие страны, как Новая Каледония и Суринам, впервые вплотную приблизились к выходу на мундиаль. Новая Каледония сыграет с Ямайкой, а Суринам встретится с Боливией. Победители этих пар продолжат борьбу с ДР Конго и Ираком за два последних места на турнире. Этот этап обещает стать решающим для определения окончательного состава участников и возможных сенсаций года.

Сам ЧМ-2026 стартует 11 июня на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико и завершится 19 июля на "МетЛайф Стэдиум" в Нью-Джерси. На данный момент квалификацию уже прошли хозяева турнира - США, Канада и Мексика, а также признанные лидеры мирового футбола: Бразилия, Аргентина, Англия, Франция и Япония. Предстоящие стыковые матчи подведут черту под долгой квалификационной кампанией и назовут имена всех 48 сборных, которые сразятся за главный трофей планеты.


футбол, чемпионат мира
Сейчас читают
