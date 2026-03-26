В Бишкеке стартует международный турнир "Алыш" памяти Баямана Эркинбаева

Во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула стартует международный турнир Гран-при по борьбе на поясах "Алыш" среди мужчин и женщин, посвящённый памяти известного общественного и спортивного деятеля Баямана Эркинбаева.

Соревнования организованы Дирекцией по национальным видам спорта совместно со Всемирной федерацией борьбы на поясах "Алыш".

В турнире примут участие спортсмены из Узбекистана, Казахстана, Китая, Таджикистана, Туркменистана, Индии, Кыргызстана и Нидерландов.

Соревнования начнутся в 10:00, вход свободный для всех желающих. Турнир станет значимым событием для популяризации национального вида борьбы и укрепления международного спортивного сотрудничества.