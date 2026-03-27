Новиков пообещал завалить рынок Кыргызстана дешевым и качественным молоком

В республике стартует масштабный промышленный проект в сфере переработки молока, который обещает серьезно перекроить местный рынок. Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) профинансирует строительство современного завода "Нукура Про" на базе действующего предприятия "Экопродукт Азия". Главная амбиция авторов идеи заключается в том, чтобы полностью заменить зарубежные поставки и предложить кыргызстанцам продукт мирового качества по максимально доступной цене. По предварительным расчетам, местное молоко окажется в среднем на 30 процентов дешевле импортных аналогов.

Председатель Правления РКФР Артем Новиков в своем комментарии подчеркнул стратегическую значимость этого шага. "Российско-Кыргызский Фонд развития вложил в реализацию нового проекта более 5,5 млн долларов, а общий объем финансирования уже приближается к 10 млн долларов США. Уже в августе текущего года ожидается запуск нового производства, которое позволит покрыть до 25% потребности Кыргызской Республики за счет собственного производства, а также нарастить экспортные поставки в соседние страны Евразийского экономического союза", - заявил глава Фонда.

Новое производство обещают оснастить по последнему слову техники. Современные линии приемки и переработки сырья позволят увеличить срок хранения пастеризованного молока до 28 дней. Кроме того, использование упаковки Tetra Pak даст возможность ультрапастеризованной продукции сохранять свежесть до девяти месяцев, что фактически открывает "зеленый коридор" для масштабного экспорта. Завод будет работать по принципу полного цикла с внушительными объемами выпуска - до 1000 тонн молока и 100 тонн сливок ежемесячно.

Проект станет мощным локомотивом и для аграрного сектора Чуйской области. По оценкам экспертов, в цепочку поставок сырья будут вовлечены до тысячи фермерских хозяйств региона, а на самом предприятии создадут порядка 70 новых рабочих мест. Такая инициатива полностью укладывается в логику Национальной программы развития Кыргызстана до 2030 года, где ставка делается на рост экспортного потенциала и развитие перерабатывающей промышленности. Ссылка на официальные данные РКФР подтверждает, что запуск мощностей намечен уже на конец этого лета.