Почему поколение Z выбирают реальный опыт вместо теории

Некогда незыблемый жизненный алгоритм "школа – вуз – стабильная работа" постепенно утрачивает свою привлекательность и авторитет среди молодежи, и то, что раньше воспринималось как обязательный и единственно правильный шаг, сегодня вызывает все больше вопросов и сомнений.

Поколение Z все настойчивее спрашивает себя: есть ли смысл тратить пять лет на диплом, который не гарантирует ни карьерного роста, ни профессиональной реализации, ни даже элементарной занятости по специальности?

На фоне экономических изменений и ускорения рынка труда этот вопрос становится не теоретическим, а вполне практическим. По данным международных исследований, доля молодых людей, сомневающихся в ценности высшего образования, растет, и наша страна не является исключением. Молодежь все чаще рассматривает альтернативные пути развития, где результат можно получить быстрее.

К поколению Z обычно относят людей, родившихся примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов. Это первое поколение, выросшее в условиях цифровой среды, которое отличается доступом к информации, высокой адаптивностью и стремлением к быстрому результату. (прим. ред.)

"МИНУС ИНТЕРЕС" К УЧЕБЕ

Один из ключевых факторов – отсутствие прямой связи между дипломом и трудоустройством. Выпускники часто сталкиваются с парадоксом: чтобы получить работу, нужен опыт, но получить опыт без работы невозможно, и в результате диплом перестает восприниматься как надежный билет в профессию.

Дополнительно ситуацию усугубляет разрыв между теорией и реальностью: многие образовательные программы не успевают за изменениями на рынке, технологии развиваются быстрее, чем обновляются учебные планы, и знания частично устаревают уже к моменту выпуска.

Серьезную роль играет и финансовый фактор. Платное обучение становится нагрузкой для семей, а студент на протяжении нескольких лет не имеет стабильного дохода, что делает образование инвестициями с неопределенным результатом.

На этом фоне усиливается влияние социальных сетей и цифровых платформ, где молодые люди видят примеры ровесников, зарабатывающих через блогинг, фриланс или онлайн-бизнес. Возможность начать зарабатывать без диплома снижает мотивацию к долгому обучению.

ПОДСТРАИВАЕМСЯ ПОД ПОКОЛЕНИЕ Z

Не смотря на быстрорастущие запросы зумеров, есть места, где успели адаптироваться к новым форматам. В России (республика Татарстан) 3 года работает международная программа трудоустройства "Алабуга Старт" для девушек. Там участницы с первых месяцев работают, получают доход и осваивают профессию в реальных условиях производства.

Направлений всего 7 – кейтеринг, сервис и гостеприимство, отделочные и монтажные работы, логистика, оператор производства, автотранспортный цех (водители). Девушки осваивают новые компетенции, двигаются по карьерной траектории, прокачиваются в общении и пробуют себя в роли управленцев.

Аймира приехала в Россию из Кыргызстана, работает поваром по направлению кейтеринг:

– Я научилась общаться с людьми, несмотря на их возраст, и работать в команде. Так как у меня до этого были проблемы с этим, я научилась открываться и работать с людьми, – делится участница программы. – Если можно так сказать, сегодня я являюсь наставником для некоторых девочек, помогаю им, показываю, как работать и что делать.

Интересно, что программа делает ставку на интеграцию через среду и культуру. Для девушек проводят спортивные игры, конкурсы, организуют поездки по историческим местам Казани, Елабуги и Набережных Челнов. Для них программа на два года становится частью жизни.

После окончания "Алабуга Старт" девушки получают сертификаты о профессии (для направления "автотранспортный цех" еще и права на управление техникой). Далее каждая решает для себя – остаться работать в России или вернуться с накопленными знаниями домой.

Для парней в особой экономической зоне "Алабуга" работает другая программа – "Алабуга Политех". Это колледж будущего, где парни с первого курса получают инженерные и технические специальности прямо на заводах-резидентах ОЭЗ.

Система дуального образования построена так: половину дня студенты проводят за теорией, половину – работают с промышленным оборудованием под руководством опытных наставников. Среди направлений промышленная робототехника, микроэлектроника, BIM-проектирование, биотехнологии, программирование на Python.

РИСКИ ОТКАЗА ОТ ОБРАЗОВАНИЯ

Отказ от классического образования несет риски. Прежде всего – отсутствие фундаментальных знаний, необходимых в профессиях с глубокой теоретической базой. В медицине, инженерии или на госслужбе карьерный рост без диплома может быть ограничен.

Есть и другой риск: выбор быстрых, но нестабильных путей. Доходы в цифровой среде способны быть высокими, но не всегда оказываются устойчивыми в долгосрочной перспективе. Так что вопрос образования становится стратегическим.

Сегодня перед молодыми людьми стоит не дилемма "учиться или не учиться", а выбор формата обучения. Универсального ответа нет: для одних университет дает системные знания и долгосрочные перспективы, для других эффективнее быстрый старт через практику.

И для многих попробовать себя в реальном деле намного ценнее, чем получить красный диплом. Поэтому для молодых девушек и парней и появляются программы по типу "Алабуга Старт" и "Алабуга Политех".

Ключевое в любой траектории – осознанный выбор, основанный на понимании рынка и собственных целях, а не на стереотипах или давлении извне.