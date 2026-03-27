Политолог Бакыт Бакетаев поддержал масштабную облаву МВД на светохулиганов

Безопасность на ночных трассах Кыргызстана стала вопросом выживания для подавляющего большинства законопослушных водителей, которые больше не намерены мириться с агрессией на дорогах. Об этом заявил редакции VB.KG политолог Бакыт Бакетаев.

Рассуждая о текущей ситуации и мерах, принимаемых правоохранительными органами, эксперт отметил важность государственного контроля.

"Ночь на дороге - это всегда испытание. Но в последнее время в Кыргызстане она превратилась в борьбу за выживание. И мы, законопослушные водители, а нас, поверьте, подавляющее большинство, больше не хотим молчать. Мы хотим сказать спасибо. Спасибо министру внутренних дел Улану Омокановичу Ниязбекову за то, что он слышит. За то, что реагирует. За то, что государство, наконец, начинает видеть проблему, о которой мы кричим уже не первый год. В настоящее время идут ночные рейды, где выявляют автоводителей, которые нарушают световые стандарты и штрафуют их на большие суммы", - отметил он.

По мнению политолога, техническое переоснащение автомобилей кустарными методами напрямую угрожает жизням участников движения.

"Потому что дорога - это не поле для эгоизма. Сегодня ночью тебя может ослепить не туман и не дождь, тебя ослепляет человек. Человек, который поставил себе "солнце" вместо фар. Ему хорошо. Он видит всё. А ты ничего. На секунду ты теряешь контроль, на долю секунды, и этого достаточно, чтобы случилась трагедия. Кто эти люди? Мы их уже назвали светохулиганами. Но по сути - это гораздо хуже. Это люди, которые не признают других. Для них остальные водители второй сорт. Они не понимают главного закона дороги: взаимного уважения. Они покупают яркость, и вместе с ней теряют человечность", - подчеркнул Бакыт Бакетаев.

Анализируя имидж республики на международной арене, эксперт указал на необходимость соответствия мировым стандартам культуры вождения.

"А ведь Кыргызстан - это не просто страна. Это страна, куда едут люди со всего мира. Туристы, гости, семьи. Они садятся за руль, и должны чувствовать безопасность, как в любой цивилизованной стране. Как в Европе. Где стандарт - это не формальность, а культура. Но что они видят у нас? Ослепляющий свет. Оглушающие сигналы. Машины, которые не просто едут, они давят психологически", - продолжил политолог.

Особую тревогу у него вызывают нарушения со стороны водителей крупногабаритного транспорта и любителей шумной езды.

"Особенно страшно, когда это грузовики и автобусы. Огромные машины с прожекторами вместо фар и ревущими сигналами, от которых человек вздрагивает. А за этим вздрагиванием резкий поворот руля, и снова риск аварии. И есть ещё одна категория. Те, кто превращает свои машины в источник шума - намеренно. Глушители, от которых содрогается воздух. Это уже не стиль. Это - агрессия. Это - демонстрация пренебрежения к обществу", - выразил обеспокоенность собеседник редакции.

Завершая свое обращение, Бакыт Бакетаев призвал к личной ответственности каждого, кто садится за руль.

"Свобода одного заканчивается там, где начинается безопасность другого. Мы не требуем невозможного. Мы требуем элементарного: соблюдения правил, уважения и здравого смысла. И если сегодня государство в лице министра внутренних дел начинает наводить порядок - значит, у нас есть шанс вернуть дорогу людям. Дорога - это не место для нарциссов. Это место для ответственности. И мы - большинство. И мы за порядок", - резюмировал эксперт.