Проект "Правосудие для всех" помог разгрузить тюрьмы Кыргызстана

В Бишкеке подвели черту под масштабным проектом "JUST4ALL / Правосудие для всех", который за последние годы буквально перекроил систему исполнения наказаний в республике. Организаторами итоговой встречи выступили Управление ООН по наркотикам и преступности совместно с Институтом имени Людвига Больцмана. На итоговой платформе в Бишкеке собрались около 70 ведущих экспертов и представителей госорганов, которые сошлись в одном, что цифровой путь развития правосудия в Кыргызстане уже стал визитной карточкой страны на международной арене. Главный вывод экспертов звучит оптимистично - Кыргызстан совершил настоящий рывок в области альтернативного правосудия. Благодаря внедрению современных цифровых платформ Министерством юстиции и Генеральной прокуратурой, весь путь уголовного дела стал прозрачным и понятным.

Общаясь с журналистами в кулуарах мероприятия, министр юстиции КР Аяз Баетов предельно четко обозначил ключевые достижения ведомства.

"Это многолетний проект, реализуемый Управлением ООН по наркотикам и преступности и Институтом прав человека имени Людвига Больцмана. В его рамках была проведена цифровизация судебной системы. Также здесь была проведена значительная работа в службе пробации. Это является большим облегчением, как для указанных органов, так и для граждан. Благодаря этому граждане получили возможность отбывать наказание на свободе и под контролем органов, в результате чего количество заключённых значительно сократилось. На этом основании снизилось число лиц, совершающих повторные преступления. Поэтому цифровизация стала основным решением в снижении преступности", - подчеркнул глава министерства.

Министр акцентировал внимание на том, что такие перемены не только гуманны, но и экономически выгодны для страны.

"Благодаря этому в нашей стране не зафиксирован рост числа заключённых. Напротив, их число сократилось, и на месте колонии в Бишкеке строятся ипотечные дома. В частности, в этом направлении Кыргызстан сегодня служит примером для других стран. Также предусмотрены упрощение процедур и инструкций, повышение эффективности предотвращения преступлений, а также работа по борьбе с домашним насилием", - резюмировал Аяз Баетов.

Реальные плоды этой работы, стартовавшей еще в 2022 году при поддержке Евросоюза, впечатляют даже скептиков. Статистика подтверждает, что количество суровых приговоров с лишением свободы упало на 24 процента, а общее число обитателей тюрем сократилось почти на треть. Созданная шесть лет назад служба пробации из смелого эксперимента превратилась в надежный фундамент судебной реформы. Теперь оступившиеся граждане получают реальный шанс на исправление без отрыва от семьи и работы.

Среди ключевых побед первой фазы проекта можно выделить полную модернизацию реестров преступлений и нарушений, а также запуск умных систем оценки рисков для подопечных службы пробации.