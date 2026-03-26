Владимир Путин ввел жесткие ограничения на вывоз наличности в страны ЕАЭС

Президент России Владимир Путин подписал указ, который кардинально меняет правила вывоза денежных средств и драгоценных металлов из РФ в страны Евразийского экономического союза, включая Кыргызстан. Новые меры вводятся под эгидой защиты национальных интересов и экономической безопасности страны. Согласно документу, уже с 1 апреля текущего года для физических лиц устанавливается жесткий лимит на вывоз наличности - сумма не должна превышать 100 тысяч долларов. При этом для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц запрет на вывоз наличных средств будет действовать вне зависимости от суммы.

Определенные исключения предусмотрены для тех, кто пересекает границу через международные аэропорты. В таких случаях для провоза валюты владельцу придется предъявить официальную банковскую выписку, подтверждающую, что средства были сняты непосредственно со счета. Параллельно с валютными ограничениями Москва берет под строгий контроль и оборот драгметаллов. С 1 мая вводится запрет на вывоз золотых слитков весом более 100 граммов в Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Это правило затронет абсолютно всех - от рядовых граждан до крупных компаний и частных предпринимателей.

Особый порядок оформления документов предусмотрен в крупнейших авиаузлах страны - московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, а также во владивостокском Кневичи. Чтобы вывезти золото через эти пункты пропуска, потребуется специальное разрешительное заключение от профильных государственных органов. Важно отметить, что физическим лицам такой документ станет необходим даже при попытке вывезти золотые слитки в страны, которые вовсе не входят в состав ЕАЭС.

Введение таких мер эксперты связывают с желанием Кремля предотвратить неконтролируемый отток капитала и стабилизировать внутренний рынок драгоценных металлов. Для кыргызстанцев, работающих в России или ведущих трансграничный бизнес, новые правила означают необходимость более тщательного планирования своих финансовых операций и обязательного наличия подтверждающих документов из банковских учреждений.