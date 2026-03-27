В Оше обсудили современные подходы к правам и безопасности

В Оше прошёл экспертный инклюзивный семинар, посвящённый вопросам соотношения национальной безопасности и соблюдения прав человека.

Мероприятие было организовано общественным фондом "Бир Дуйно Кыргызстан" совместно с экспертным сообществом. В обсуждении приняли участие адвокаты, юристы, правозащитники, представители Института омбудсмена по Ошской области и гражданского общества.

В ходе дискуссий отмечалось, что в последние годы антиэкстремистское законодательство в Кыргызстане претерпело значительные изменения. По мнению экспертов, это требует дополнительного анализа правоприменительной практики с учётом национального контекста и международных стандартов.

Участники обратили внимание на важность единых подходов при оценке высказываний и материалов, а также подчеркнули необходимость развития независимой экспертизы. Отмечалось, что совершенствование методик и комплексный подход могут способствовать более объективному рассмотрению дел.

Отдельное внимание было уделено вопросам качества экспертных заключений и разграничения полномочий между экспертами и судом. В частности, речь шла о необходимости привлечения специалистов разных профилей лингвистов, религиоведов и других экспертов.

Также участники обсудили значение профилактических мер через образование, повышение правовой грамотности и развитие диалога между государством и обществом. Особый акцент был сделан на поддержке уязвимых групп и расширении их участия в общественной жизни.

По итогам встречи участники выработали ряд рекомендаций, направленных на совершенствование законодательства и правоприменительной практики, а также укрепление механизмов защиты прав человека.

Как отметили организаторы из "Бир Дуйно Кыргызстан", подобные экспертные площадки позволяют выстраивать профессиональный диалог и искать сбалансированные решения в сфере безопасности и прав человека.


Ош, права человека, правозащитники, Кыргызстан
