Кыргызстан нацелился на 5000 литров молока с коровы к 2030 году

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики провело масштабное расширенное совещание под председательством министра Эрлиста Акунбекова. Встреча, объединившая фермеров и ключевых экспертов отрасли, состоялась на базе Кыргызского национального аграрного университета имени К.И. Скрябина.

Центральной темой обсуждения стал переход животноводческого сектора от количественных показателей к качественному развитию. Участники детально рассмотрели механизмы устойчивого роста отрасли, вопросы совершенствования племенного дела и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. Особый акцент был сделан на необходимости государственной поддержки племенных хозяйств, расширении практики искусственного осеменения и сохранении уникального генофонда животных.

В ходе докладов эксперты затронули критически важные аспекты: улучшение кормовой базы, подготовку квалифицированных кадров и внедрение цифровых решений через создание единой информационной базы. Было отмечено, что для повышения конкурентоспособности отечественной продукции аграриям необходимо усиливать кооперацию и стремиться к укрупнению хозяйств.

На сегодняшний день в республике статус племенных имеют 186 хозяйств. В качестве долгосрочного приоритета ведомство обозначило амбициозную цель: к 2030 году увеличить средние надои молока до 5000 литров в год с одной коровы. Завершилось мероприятие в формате открытого диалога, где сельхозпроизводители смогли задать вопросы руководству министерства и внести свои предложения по реформированию отрасли.