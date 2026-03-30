В Мин-Булаке открылся Молодежный центр для продвижения социальных инициатив

В селе Мин-Булак состоялось официальное открытие нового Молодежного центра, который станет ключевой площадкой для гражданского становления молодежи и укрепления социальной сплоченности в регионе. Проект реализован в рамках региональной инициативы "Укрепление устойчивых сообществ для предотвращения насильственного экстремизма в Центральной Азии", осуществляемой ПРООН при финансовой поддержке правительства Японии в тесном партнерстве с государственными органами Кыргызстана.

Торжественная церемония объединила представителей местной власти, дипломатического корпуса и международных организаций. В мероприятии приняли участие глава Мин-Булакского айыл окмоту Денизбек Раимкулов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР Хирано Рюити и Постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане Александра Соловьева. Появление центра в Мин-Булаке (Чуйская область) является частью масштабной программы, охватывающей также города Кербен, Чолпон-Ата, Кадамжай и Ош. Основная цель инициативы - создание безопасных пространств, где молодые люди могут участвовать в местном управлении и развивать профессиональные навыки.

В рамках проекта более 350 молодых активистов уже прошли обучение по медиации, религиозной грамотности и профилактике насильственного экстремизма. Важным достижением стало утверждение пяти молодежных планов действий на уровне муниципалитетов. Примечательно, что местные власти всех пилотных районов выделили средства из собственных бюджетов на поддержку молодежных инициатив, что гарантирует институциональную устойчивость проекта и его долгосрочное развитие.

Глава айыл окмоту Денизбек Раимкулов подчеркнул, что центр предоставляет современную инфраструктуру для самореализации и творчества, создавая фундамент для будущей профессиональной карьеры молодежи. В свою очередь, посол Японии Хирано Рюити отметил, что поддержка таких инициатив основана на убеждении: инвестиции в образование и трудоустройство молодежи являются лучшей профилактикой региональных вызовов и залогом безопасности человека.

Представитель ПРООН Александра Соловьева акцентировала внимание на важности интеграции молодежи в системы принятия решений. По ее словам, регистрация молодежных комитетов и их прямое бюджетное софинансирование создают структурные условия для экономического роста и стабильности сообществ. Деятельность центра опирается на принципы Резолюции СБ ООН №2250 "Молодежь, мир и безопасность", формируя в Кыргызстане устойчивую модель совместной ответственности власти и подрастающего поколения.