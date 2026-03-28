Кыргызстан принял участие в празднике поэзии в Рязани

Всемирный день поэзии ежегодно отмечается 21 марта. ЮНЕСКО, по чьей инициативе появился этот праздник, считает, что поэзия "может стать ответом на самые острые вопросы современного человека. Поэзия объединяет страны, народы, культуры и помогает людям понять друг друга. На протяжении веков мысли и чувства, облечённые в поэтическую форму, проникают в сердца людей, напоминая, что мы все одна большая семья, и что мы, такие разные, на самом деле очень похожи друг на друга".

Не в этом ли напоминании последнее время больше всего нуждается мир?

В России праздники поэзии проходят регулярно. И именно в Рязани – там, где родился один из самых "душевных" русских поэтов Сергей Есенин. Всероссийский есенинский праздник поэзии организаторы приурочивают к дню рождения Есенина и проводят осенью, в октябре. А в марте, ближе к Всемирному дню поэзии, в рязанской библиотеке имени Горького проводится мероприятие под названием "Поэзия русской души".

В рамках этого праздника проходят литературные вечера, встречи с поэтами и писателями, конкурсы чтецов.

24 марта 2026 года состоялось очередное мероприятие этого цикла. В нём приняли участие студенты рязанских вузов и колледжей из ближнего и дальнего зарубежья. Молодые люди читали произведения классической и современной русской поэзии на языке, который они изучают в качестве иностранного. По мнению организаторов, творчество русских поэтов помогает участникам праздника не только обогатить свои лингвистические знания, но и приобщиться к русской культуре и её традиционным ценностям.

Праздник "Поэзия русской души" объединил около сорока участников из России, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Анголы, Камеруна, Туниса, Марокко, Гвинеи-Бисау. Звучали строки Пушкина, Лермонтова, Ахматовой и других великих поэтов.

В онлайн-формате к мероприятию присоединилась президент Союза соотечественниц в Кыргызской Республике, начальник управления внеучебной работы Кыргызско-Российского Славянского университета, заслуженная артистка Кыргызской Республики Галина Кетова. "Во времена сложных вызовов, - сказала она, - благодаря русскому языку мы, находясь в разных уголках планеты, можем окунуться в мир света и добра, который представляет нам русская литература".

Галина Кетова пожелала всем участникам почаще обращаться к великой русской поэзии и поэтическому русскому языку.

Кыргызстан, где русский язык имеет статус официального, традиционно поддерживает совместные образовательные и культурные проекты. И именно гуманитарная сфера сегодня является тем самым мостом, который позволяет выстраивать диалог в непростых политических условиях.