В Бишкеке ученые стран ШОС обсуждают передовые медицинские технологии

В Бишкеке проходит крупнейший международный форум. В числе его ключевых фигур – ведущие ученые, профессора, директора крупнейших медицинских центров стран-членов ШОС. Такого представительного медицинского форума, как отмечалось, Бишкек еще не принимал. В рамках научной встречи проходят VIII конференция Альянса больниц ШОС, "Миррахимовские чтения", Дни российской медицины и первый съезд Ассоциации рентгенэндоваскулярных хирургов и интервенционных кардиологов.

В своем приветствии участникам форума профессор, главный нештатный кардиолог Минздрава Кыргызстана Талантбек Батыралиев сказал, что "это не просто форум по обсуждению насущных вопросов современной кардиологии. Этот форум как дань памяти выдающемуся ученому, внесшему неоценимый вклад в развитие всей мировой кардиологии, учителю, воспитавшему блестящую плеяду специалистов, мэтров нашей медицины, которые продолжили и продолжают дело своего учителя, - академику Мирсаиду Миррахимову. Некоторые из них присутствуют здесь. И я попрошу всех, стоя, почтить память Мирсаида Мирхамидовича и поприветствовать его учеников".

Зал встал и аплодировал.

По сложившейся уже традиции накануне дня рождения Мирсаида Миррахимова – 27 марта 1927 года – в Кыргызстане проводятся "Миррахимовские чтения", которые в этом году проходят в рамках этого крупнейшего международного научного форума. И опять же по уже сложившейся традиции вручаются награды за достижения в области кардиологии. В этом году Золотая медаль имени Мирсаида Миррахимова присуждена Евгению Шляхто - академику Российской академии наук, генеральному директору Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Минздрава России, президенту Российского кардиологического общества. Результаты его исследований обобщены более чем в тысяче публикациях, 16 изобретениях и двух открытиях, десятках монографий, учебников и руководств. Под его руководством и при научном консультировании защищено более 20 докторских и более 50 кандидатских диссертаций. Лучшим врачам были вручены призы "Великое наследие академика М.Миррахимова". И как всегда, еще при жизни академика на открытии чтений объявлялись имена победителей конкурса молодых ученых, которым ученый, как известно, уделял очень большое внимание. Так было и на этот раз.

Приветствуя собравшихся, заместитель кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов говорил о том, что от знаний, опыта участников нынешнего форума ежедневно зависят тысячи жизней. В медицине приоритет всегда не только за техникой, но и за знаниями и опытом врача. Сердечно-сосудистыми заболеваниями страдают и дети, и взрослые, которым требуется квалифицированная помощь, нередко неотложная. Наша наиглавнейшая задача - привести в соответствие потребности пациентов-сердечников и возможности современной кыргызской кардиологической службы.

И, судя по интервью vb.kg с заведующим отделением рентгенхирургии сердца и сосудов Национального центра кардиологии и терапии имени М. Миррахимова, доктором медицинских наук, профессором Муратом Дадабаевым, для этого уже многое делается. "Впервые в рамках "Миррахимовских чтений" проводится съезд Ассоциации рентгенхирургов и интервенционных кардиологов с участием ведущих специалистов в этой области медицины из стран-членов ШОС. К нам приехали наши коллеги, специалисты по всем направлениям – эндоваскулярной имплантации клапанов, использованию стент-графтов, коронарной патологии, врожденным порокам при эндоваскулярном вмешательстве, интервенционной аритмологии и другим. Во время мастер-классов с участием российских коллег мы впервые в Кыргызстане использовали внутрисосудистый датчик для визуализации коронарных артерий. С использованием этой новейшей системы можно точно и быстро измерять параметры артерий - определять степень сужения, подбирать длину и диаметр стента с точностью до 0,1 миллиметра, а также оценивать особенности сосудов до и после пораженного участка. Это помогает проводить операции максимально точно и безопасно для пациента, - пояснил Мурат Хасанович.

Кроме того, также впервые была проведена имплантация биодеградируемых стентов и операция с использованием баллонов с лекарственным покрытием. Пока это – мастер-классы ведущих специалистов в этих направлениях. Но я уверен, что и в Кыргызстане будут применяться такие современные технологии для спасения жизни наших больных. Для этого мы и встречаемся, перенимаем опыт коллег и делимся своим", - добавил профессор.

Как отметил министр здравоохранения Кыргызстана Дамир Осмонов, сердечно-сосудистые и неинфекционные заболевания остаются ключевым вызовом для систем здравоохранения во всём мире. В Кыргызстане они составляют более половины всех случаев смертности, а вместе с неинфекционными заболеваниями около 80 процентов всех причин смерти.

"За этими цифрами - человеческие жизни, судьбы и семьи. И именно поэтому наша задача - не просто лечить, а системно менять подходы к профилактике, диагностике и оказанию медицинской помощи. В нашей стране при поддержке президента Садыра Жапарова реализуется национальная программа "Здоровое сердце" на 2025–2030 годы. Её цель - формирование современной, интегрированной и пациентоориентированной системы, основанной на профилактике, ранней диагностике, эффективном лечении и реабилитации. Мы последовательно модернизируем инфраструктуру здравоохранения и усиливаем региональное звено. Сегодня в рамках программы создаются катетеризационные лаборатории в Балыкчы, Таласе и Нарыне. Это принципиально важный шаг - высокотехнологичная кардиологическая помощь становится доступной там, где она жизненно необходима", - подчеркнул министр.

По его словам, параллельно ведётся масштабная модернизация Национального центра кардиологии и терапии, который Минздрав рассматривает как будущий высокотехнологичный центр национального уровня. Аналогичная работа проводится и в НИИ хирургии сердца и трансплантации органов. Однако, как заметил Дамир Осмонов, медицина будущего - это не только инфраструктура. Это - цифровизация, искусственный интеллект и новые модели организации медицинской помощи. Сегодня речь идет о технологиях, которые позволяют выявлять риски на ранних этапах, сопровождать пациента на протяжении всего пути лечения и принимать более точные клинические решения. Интеграция таких решений - это наш следующий шаг в развитии системы здравоохранения.

Но главной движущей силой всех преобразований, по его мнению, были и остаются ученые, врачи. А потому подготовка кадров остается важным приоритетом Минздрава.

Говоря о международном сотрудничестве, профессор Осмонов сказал: "Обмен знаниями, совместные научные проекты и внедрение лучших практик позволяют нам двигаться быстрее и эффективнее в решении общих вызовов. Именно такие площадки, как "Миррахимовские чтения", формируют единое профессиональное пространство, где рождаются решения, способные спасти тысячи жизней".

Профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой госпитальной терапии с курсом лучевой диагностики и онкологии Жалал-Абадского госуниверситета, заместитель директора по научной работе Южного регионального научного центра сердечно-сосудистой хирургии Игорь Першуков в интервью vb.kg подчеркнул важность триединства – встречу на бишкекской площадке специалистов трех направлений – кардиологов, кардиохирургов, рентгенэндоваскулярных хирургов. "Мы вместе обсуждаем, как нам правильно обследовать, лечить больного, какие методы оперативного вмешательства для него предпочтительнее, какая может быть тактика медикаментозного лечения, какая поддержка ему требуется – длительная или пожизненная, как общаться с ним, его близкими. Это – не праздные вопросы. Современная медицина требует новых правильных ответов. Печальное лидерство Кыргызстана по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний не закончится завтра. Чтобы изменить ситуацию, нужна непрерывная, постоянная работа. Она уже ведется. И этот форум даст для этого новые возможности", - считает профессор Першуков.

"У нас появляются все основания быть оптимистами, - сказал в интервью vb.kg директор Южного регионального научного центра сердечно-сосудистой хирургии Кайрат Эргешов.- Модернизируются Национальный центр кардиологии и терапии, НИИ хирургии сердца и трансплантации органов, наш центр. "Все эти реформы - это очень конкретная работа, которая называется "забота о человеке".

Программа форума включает научные сессии, экспертные дискуссии, круглые столы и мастер-классы. Во время круглого стола ведущие эксперты стран ШОС обсудят организацию высокотехнологичных медицинских учреждений, внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в клиническую практику и управление медицинскими организациями. Особое внимание уделяется взаимному обучению специалистов, передаче знаний и совместной реализации инновационных решений.

"Во время форума проходит и подписание меморандумов о сотрудничестве между Национальным центром кардиологии и терапии имени академика Мирсаида Миррахимова и ведущими международными научно-медицинскими центрами стран-членов ШОС", - сказал директор Национального центра кардиологии и терапии Талант Эралиев.