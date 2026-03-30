Кыргызстан присоединился к глобальной программе ФАО "Доктора для почв"

Кыргызстан официально стал участником глобальной программы Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) "Доктора для почв". Инициатива направлена на устойчивое управление земельными ресурсами, защиту агроландшафтов от деградации и существенное повышение плодородия почв, которые обеспечивают до 95% мирового производства продовольствия.

Для Кыргызстана, обладающего сложным горным рельефом, вопросы сохранения земли стоят особенно остро. Республика регулярно сталкивается с вызовами в виде эрозии, засоления и общего истощения почв, что напрямую угрожает продовольственной безопасности. В ответ на эти риски ФАО совместно с Кыргызским научно-исследовательским институтом земледелия (КНИИЗ) имени К.К. Азыкова запустила национальный этап программы, ориентированный на обучение агрономов и сельхозпроизводителей передовым методам диагностики.

С 23 по 27 марта в Бишкеке проходит первый интенсивный тренинг для специалистов КНИИЗ, консультантов и фермеров. Программа обучения сочетает в себе глубокую теоретическую базу и полевую практику: участников учат оценивать структуру почвы, определять уровень её кислотности и содержание органических веществ без использования сложных лабораторных условий. В основе проекта, запущенного ФАО в 2020 году, лежит эффективный принцип "фермер - фермеру", позволяющий быстро распространять устойчивые сельскохозяйственные практики внутри сообществ.

Ожидается, что внедрение программы "Доктора для почв" позволит аграрному сектору Кыргызстана перейти к более рациональному использованию ресурсов. Это не только улучшит качество выращиваемой продукции, но и создаст долгосрочный иммунитет аграрной отрасли к климатическим изменениям и процессам опустынивания земель.