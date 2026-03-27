Бишкек примет решающие матчи Лиги вызова АФК с участием "Мурас Юнайтед"

- Самуэль Деди Ирие
Столица Кыргызстана официально утверждена местом проведения централизованного турнира плей-офф Западной зоны Лиги вызова АФК (AFC Challenge League). В связи с напряженной ситуацией в ближневосточном регионе Азиатская футбольная конфедерация приняла решение отказаться от двухматчевых серий и провести четвертьфиналы и полуфиналы в Бишкеке в формате одной решающей встречи. Изначально игры должны были состояться еще в марте, однако новые даты утверждены на период с 19 по 22 апреля 2026 года.

Главным событием для отечественных болельщиков станет четвертьфинальное противостояние кыргызстанского клуба "Мурас Юнайтед" и ливанского "Аль-Ансара", которое запланировано на 19 апреля на стадионе имени Долена Омурзакова. В этот же день на главной арене страны путевку в следующий раунд разыграют оманский "Аль-Шабаб" и кувейтский "Кувейт СК". Напомним, что в плей-офф от Западной зоны вышли победители трех групп и одна лучшая команда, занявшая второе место.

Победители четвертьфинальных пар встретятся между собой в полуфинале, который пройдет в Бишкеке 22 апреля. Сильнейший клуб по итогам этого матча получит право представлять Западную зону в большом финале турнира, намеченном на 9 мая. Эксперты отмечают, что статус хозяев поля дает "Мурас Юнайтед" серьезное преимущество, ведь поддержка родных трибун может стать решающим фактором в борьбе с титулованными соперниками из Ливана и Кувейта.

Подготовка стадиона к приему международных делегаций уже идет полным ходом. Организаторы ожидают высокую явку болельщиков, учитывая историческую значимость момента - впервые клуб из Кыргызстана имеет реальные шансы побороться за выход в финал столь престижного континентального первенства на своем поле.


футбол, Бишкек, Кыргызстан
