Молодежка Кыргызстана вырвала ничью в матче против Сербии

- Самуэль Деди Ирие
Сборная Кыргызстана по футболу до 23 лет сотворила настоящую сенсацию в товарищеском матче против сверстников из Сербии. Встреча завершилась боевой ничьей со счетом 2:2. По ходу игры кыргызская команда дважды оказывалась в роли догоняющей, но проявила железный характер и сумела добиться положительного результата в противостоянии с грозным европейским соперником.

Первыми счет в матче открыли сербские футболисты. На 12-й минуте ворота нашей сборной поразил Йован Миятович. Однако еще до перерыва подопечные кыргызского тренерского штаба нашли в себе силы восстановить равновесие. На 41-й минуте точным ударом отметился Кудурет Искандарбеков, отправив команды в раздевалки при счете 1:1.

Во втором тайме напряжение на поле только нарастало. На 65-й минуте Матия Митрович вновь вывел сербскую дружину вперед, но радость европейцев была недолгой. Уже на 73-й минуте Султан Боколоев филигранным ударом установил окончательный счет встречи. Несмотря на то что по данным портала Transfermarkt состав сербской молодежки оценивается в разы дороже нашего, кыргызстанцы показали максимально конкурентную игру.

Этот результат стал важной вехой в рамках подготовки молодежной сборной к предстоящим международным турнирам. Эксперты отмечают, что ничья с топовой европейской школой футбола подтверждает правильность выбранного курса развития национального спорта. Теперь болельщики с нетерпением ждут официальных стартов, где наши футболисты смогут закрепить свой успех.


