Камчыбек Ташиев повторил судьбу турецкого визиря Ибрагима- паши

В настоящее время в социальных сетях, в медиа ресурсах сторонники бывшего председателя ГКНБ Ташиева и подконтрольные (точнее оплаченные) ему журналисты, блогеры активно продвигают работу по обелению, возвеличиванию Камчыбека Ташиева. Судя по комментариям и настроениям некоторых людей, Ташиев действительно обладает определенной поддержкой граждан. Отставку Ташиева некоторые кыргызстанцы восприняли негативно, мол, дескать, генерал должен был еще послужить стране, его несправедливо сняли и т.д. Однако, мы не знаем всех подробностей закулисной кухни кыргызской политики. Но, можно предположить, что президент Садыр Жапаров был вынужден принять политически сложное решение о снятии Камчыбека Кыдыршаевича не просто так. Возможно, Ташиев перешел все допустимые границы дозволенного, так сказать перешагнул красную черту и стремился узурпировать власть. В президентской республики недопустимо превосходство спецслужбы над всеми ветвями власти (исполнительная, судебная и законодательная). Это противоречит Конституции Кыргызстана. Ташиев всегда публично демонстрировал превосходство над государственной системой - это бай-манапское, а иногда и презрительное отношение генерала к представителям других ведомств, парламента и местного самоуправления. Складывалось такое ощущение, что Ташиеву было мало тех имеющихся колоссальных полномочий руководителя спецслужб и куратора силового блока. Жажда власти, жажда тотального контроля была налицо. Камчыбек Ташиев благодаря активной работе своей медийной команды за последние пять лет создал свой образ главного борца с коррупцией, криминалом и решалой любых вопросов. По сути, Ташиев выстроил свою вертикаль власти, основанная на запугивании, репрессиях и чрезмерного вмешательства в сферы государственного управления. В структурах правительства, в парламенте были лояльные Ташиеву министры и депутаты. Бывший спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев был в команде Ташиева, а ведь спикер ЖК - это вторая должность после президента. В медийном пространстве генерал Ташиев выглядел эффектно, встречи с народом, наезды на чиновников, разносы местному самоуправлению, яркие и эмоциональные выступления в парламенте. Однако, как потом выяснилось, Ташиев скрытно и системно занимался укреплением собственного клана и создавал условия для обогащения своей семьи. Создается такое впечатление, что ташиевский клан наживался на незаконных или серых схемах, связанных с ГСМ. Расследование Государственной налоговой службы КР показало, что аффилированное с родственниками Ташиева предприятие "Кыргызнефтегаз" потеряло аж 4 млрд сомов. Были раскрыты коррупционные схемы в ОАО "Кыргызнефтегаз", задержано четыре человека и все задержанные являются родственниками некогда всесильного Камчыбека Кыдыршаевича. Брат Камчыбека Ташиева - Шаирбек Ташиев достиг таких высот, что мог позволить себе миллионные проигрыши в грузинских казино. Если господин Шаирбек проиграл миллион с лишним долларов, то получается у него имеется как минимум несколько миллионов или несколько десятков миллионов долларов. Откуда у семьи Ташиевых появились огромные деньги? Быть может Камчыбек Ташиев облагал данью всех кыргызских бизнесменов, забирал их имущество под видом борьбы с коррупцией?

20 марта после совершения Айт намаза, Камчыбек Ташиев публично попросил у людей, которых обидел. Своего рода это опять же пиар. Наши некоторые граждане полюбили не настоящего Ташиева, а его медийный образ. На самом деле Камчыбек мырза оказался не тем, за кого себя выдавал. Коррупция, серые схемы в ОАО "Кыргызнефтегаз" - это на мой взгляд, всего лишь верхушка коррупционного айсберга Ташиевых. Возможно используя рычаги ГКНБ, Камчыбек Ташиев не позволял людям донести правду до президента Садыра Жапарова. В какой-то степени Камчыбек Ташиев повторил судьбу турецкого визиря Ибрагима - паши. Османский чиновник в итоге собственных интриг и игр сам себя подвел к пропасти, ему как и Ташиеву было мало власти и богатств. Сторонники, поклонники Ташиева называли его наш генерал, наш лидер. А ведь генеральские погоны, что носил Ташиев были присвоены президентом Садыром Жапаровым.

- Чьи это глаза? Чей голос дрожит? Кто это трепещет в этих доспехах? Пусть знает: мои доспехи его Султаном не сделают - такие слова когда-то сказал Султан Сулейман про Ибрагима-пашу.

Так вот, сторонники Ташиева, знайте, генеральские погоны не превращают Ташиева во всесильного и непотопляемого. Их легко снять с плеч. Что мы и увидели.

Автор: Медербек Корганбаев