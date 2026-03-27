Сборная Кыргызстана по самбо привезла три медали с престижного турнира

- Самуэль Деди Ирие
Сборная Кыргызстана по самбо успешно завершила выступление на международном турнире "Кубок основоположников самбо". Масштабные соревнования принимал московский спортивный комплекс "Лужники" с 24 по 26 марта. На коврах российской столицы сошлись более 200 сильнейших атлетов из 10 стран мира, включая представителей Казахстана, Таджикистана, Монголии, Турции, Армении, Азербайджана, Беларуси и Кипра.

Наши соотечественники сумели пробиться на пьедестал почета сразу в нескольких дисциплинах. Копилка сборной пополнилась тремя бронзовыми наградами. В спортивном самбо отличились Алай Сартов, выступавший в весовой категории до 71 килограмма, и Жандос Эсенгазиев в весе до 79 килограммов. Еще одну медаль бронзового отлива принес стране Адил Туратбек уулу, который продемонстрировал мастерство в боевом самбо в категории до 64 килограммов.

Минувший турнир в Москве стал для кыргызских борцов серьезным экзаменом на международной арене. Успех в поединках с титулованными соперниками позволил нашим атлетам не только заявить о себе, но и накопить бесценный опыт перед следующими крупными стартами сезона. В федерации подчеркивают, что такие результаты подтверждают высокий уровень подготовки отечественной школы самбо.


самбо, Кыргызстан
Сейчас читают
