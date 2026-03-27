Погода
$ 87.49 - 87.74
€ 100.27 - 101.17

В Кыргызстане создают "единое окно" для инвесторов

253  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Национальное агентство по инвестициям при президенте КР разрабатывает механизм "единого окна" для инвесторов. По данным ведомства, инициатива направлена на упрощение взаимодействия бизнеса с государственными органами и ускорение реализации инвестиционных проектов.

Как отмечается, инвесторы смогут получать ключевые государственные услуги и сопровождение проектов в рамках единой системы. Это позволит сократить сроки рассмотрения заявок и снизить административные барьеры.

В рамках внедрения механизма предусматриваются унификация процедур, цифровизация процессов и консультационная поддержка инвесторов.

Ожидается, что "единое окно" создаст более прозрачные и удобные условия для ведения бизнеса и будет способствовать привлечению инвестиций в страну.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457135
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  