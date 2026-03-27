В Кыргызстане создают "единое окно" для инвесторов

Национальное агентство по инвестициям при президенте КР разрабатывает механизм "единого окна" для инвесторов. По данным ведомства, инициатива направлена на упрощение взаимодействия бизнеса с государственными органами и ускорение реализации инвестиционных проектов.

Как отмечается, инвесторы смогут получать ключевые государственные услуги и сопровождение проектов в рамках единой системы. Это позволит сократить сроки рассмотрения заявок и снизить административные барьеры.

В рамках внедрения механизма предусматриваются унификация процедур, цифровизация процессов и консультационная поддержка инвесторов.

Ожидается, что "единое окно" создаст более прозрачные и удобные условия для ведения бизнеса и будет способствовать привлечению инвестиций в страну.