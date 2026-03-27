Омурбек Асан уулу сразится с чемпионом из России на турнире в Ташкенте

- Самуэль Деди Ирие
Девятнадцатилетний борец из Кыргызстана Омурбек Асан уулу примет участие в престижном международном турнире Борцовской лиги Поддубного (PWL 11). Масштабное спортивное событие пройдет сегодня, 27 марта, в столице Узбекистана Ташкенте. Наш соотечественник выступит в весовой категории до 61 килограмма в дисциплине вольная борьба. Соперником молодого таланта станет опытный российский борец Чермен Тавитов, который ранее выигрывал престижный Кубок Ярыгина и становился финалистом крупного рейтингового турнира в Албании.

Путь Омурбека к международной арене подтвержден серьезными результатами на внутреннем первенстве. В конце 2025 года он завоевал серебряную медаль на чемпионате Кыргызстана, уступив в напряженном финале лишь Бекзату Алмаз уулу. Предстоящая встреча с российским атлетом станет для него важнейшим тестом на прочность и возможностью заявить о себе на мировом уровне.

Стоит отметить, что турнир PWL 11 в Ташкенте собрал по-настоящему звездный состав участников. Помимо Омурбека Асан уулу, честь Кыргызстана на коврах будут защищать прославленные лидеры нашей сборной - Акжол Махмудов и Айпери Медет кызы, а также перспективный борец Абдумалик Карачов. Болельщики ожидают от наших атлетов яркой борьбы и новых победных свершений в противостоянии с сильнейшими борцами планеты.


Теги:
вольная борьба, Кыргызстан
