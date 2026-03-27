Погода
$ 87.49 - 87.74
€ 100.27 - 101.17

Журналист "Вечернего Бишкека" вошла в число призёров "Медиа-Науруз 2025"

134  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Корреспондент издательского дома "Вечерний Бишкек" Назгуль Абдыразакова заняла третье место на международном конкурсе "Медиа-Науруз 2025" в номинации "Наша общая Великая Победа".

Итоги конкурса подвели 24 марта. В этом году он объединил около 20 средств массовой информации, пресс-служб и независимых авторов из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России. Всего на рассмотрение жюри было представлено более 40 материалов.

Работа Абдыразаковой была отмечена за освещение темы сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне. В этой же номинации второе место заняла корреспондент радио "Sputnik Кыргызстан" Нурайым Рысмамбетова.

Конкурс "Медиа-Науруз" ежегодно проводит научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета. Проект направлен на поддержку журналистских материалов, посвящённых истории, культуре и научному наследию тюркских народов, а также на развитие профессионального взаимодействия в медиасреде.

Как отметили организаторы, в этом году конкурс подтвердил свой международный статус, а уровень представленных работ оказался высоким, что сделало выбор победителей особенно непростым.

Победителями конкурса стали специальный корреспондент "Российской газеты" Сергей Зюзин и редактор-ведущий радио "Sputnik Кыргызстан" Айтурган Сатиева.

Торжественная церемония награждения российских участников прошла в рамках международной научной конференции "Тюркология в современном мире: тенденции и бренды развития". Призёрам из стран Центральной Азии награды вручат в ходе рабочих поездок экспертов центра.

Кроме дипломов и благодарностей, участники конкурса получат электронные сертификаты, а лучшие авторы смогут принять участие в научных конференциях и образовательных программах центра, включая летнюю школу молодых тюркологов.

Организаторы подчеркнули, что конкурс остаётся важной площадкой для объединения журналистского сообщества и популяризации историко-культурного наследия тюркских народов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457137
Теги:
ВОВ, конкурс, Россия, Центральная Азия, журналисты, СМИ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  