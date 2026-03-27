Журналист "Вечернего Бишкека" вошла в число призёров "Медиа-Науруз 2025"

Корреспондент издательского дома "Вечерний Бишкек" Назгуль Абдыразакова заняла третье место на международном конкурсе "Медиа-Науруз 2025" в номинации "Наша общая Великая Победа".

Итоги конкурса подвели 24 марта. В этом году он объединил около 20 средств массовой информации, пресс-служб и независимых авторов из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России. Всего на рассмотрение жюри было представлено более 40 материалов.

Работа Абдыразаковой была отмечена за освещение темы сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне. В этой же номинации второе место заняла корреспондент радио "Sputnik Кыргызстан" Нурайым Рысмамбетова.

Конкурс "Медиа-Науруз" ежегодно проводит научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета. Проект направлен на поддержку журналистских материалов, посвящённых истории, культуре и научному наследию тюркских народов, а также на развитие профессионального взаимодействия в медиасреде.

Как отметили организаторы, в этом году конкурс подтвердил свой международный статус, а уровень представленных работ оказался высоким, что сделало выбор победителей особенно непростым.

Победителями конкурса стали специальный корреспондент "Российской газеты" Сергей Зюзин и редактор-ведущий радио "Sputnik Кыргызстан" Айтурган Сатиева.

Торжественная церемония награждения российских участников прошла в рамках международной научной конференции "Тюркология в современном мире: тенденции и бренды развития". Призёрам из стран Центральной Азии награды вручат в ходе рабочих поездок экспертов центра.

Кроме дипломов и благодарностей, участники конкурса получат электронные сертификаты, а лучшие авторы смогут принять участие в научных конференциях и образовательных программах центра, включая летнюю школу молодых тюркологов.

Организаторы подчеркнули, что конкурс остаётся важной площадкой для объединения журналистского сообщества и популяризации историко-культурного наследия тюркских народов.