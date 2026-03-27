В Бишкеке разыскивают пропавшего мужчину с деменцией

В Бишкеке разыскивают Крикунова Виктора Ивановича, 1949 года рождения, который пропал 26 марта около 12:00.

По словам родственников, у мужчины деменция.

Приметы: рост около 180 см, худощавого телосложения, с выпирающим животом. Волосы короткие, седые, есть седые усы. На груди шрам после операции на сердце.

В день исчезновения он был одет в чёрный спортивный костюм, штаны и кофту с длинным рукавом без замка и пуговиц. Головного убора не было, на ногах предположительно были шлёпки. При себе ничего не имел.

Родные просят всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить по телефону: 0555 588 646 (Людмила Яковлевна).