Аудит показал нарушения в работе Минстроя за 2024 год

Счётная палата КР провела аудит исполнения бюджета и деятельности Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ КР и его подведомственных структур за 2024 год.

По данным ведомства, общая сумма финансовых нарушений составила 1 585 293,5 тыс. сомов. Из них подлежит восстановлению 349 414,9 тыс. сомов, при этом в ходе проверки уже возмещено 122 191,3 тыс. сомов, или 35%.

Наибольший объём нарушений пришёлся на учёт дебиторской задолженности - 1 169 294,1 тыс. сомов.

Кроме того, аудит выявил завышение стоимости и объёмов строительно-монтажных работ на 166 087,5 тыс. сомов, а также использование бюджетных средств на расходы, которые должны финансироваться из других источников, - 85 000,0 тыс. сомов.

Также зафиксированы операции вне Единого казначейского счёта на 40 182,3 тыс. сомов, нарушения при выплате заработной платы 24 035,2 тыс. сомов и наличие неучтённого имущества на 26 637,3 тыс. сомов.

Отдельно отмечены несвоевременное и неполное перечисление средств в бюджет, необоснованные авансовые выплаты и нарушения при реализации инвестиционных проектов.

В Счётной палате сообщили, что по итогам аудита даны рекомендации по устранению выявленных нарушений и усилению финансовой дисциплины.


Счетная палата, Кыргызстан
Сейчас читают
