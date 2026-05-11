Нацбанк вводит в обращение коллекционную монету к 25-летию ШОС

- Светлана Лаптева
Национальный банк Кыргызской Республики с 11 мая вводит в обращение серебряную коллекционную монету "Шанхайской организации сотрудничества – 25 лет" из серии "Исторические события". Выпуск приурочен к юбилею организации, основанной в 2001 году.

На лицевой стороне монеты изображены эмблема ШОС и флаги десяти государств - участников организации: Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Также указаны проба металла (Ag 925), вес (28,28 г), номинал (10 сомов) и графический знак национальной валюты.

На оборотной стороне размещены герб Кыргызской Республики и цифра "25" на фоне карты стран-участниц.

Монета имеет статус официального платёжного средства на территории страны. Каждое изделие помещено в защитную капсулу, упаковано в футляр и сопровождается сертификатом качества.

Приобрести монету можно в кассах Национального банка по цене 15 350 сомов. Продажа осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 14:00.


Теги:
ШОС, Кыргызстан, Нацбанк
