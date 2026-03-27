Заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном формате стартовало в казахстанском Шымкенте.

Днем ранее прошло совещание в узком составе, а сегодня к руководителям делегаций стран объединения присоединились остальные участники.

Пятница стала завершающим днем трехдневного визита российского премьера в Казахстан. В среду он прибыл в Астану, где провел переговоры с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и главой правительства Олжасом Бектеновым.

По итогам заседания Совета главы делегаций планируют принять участие в цифровом форуме Digital Qazaqstan 2026.

В повестке - вопросы углубления интеграции государств ЕАЭС, улучшения таможенного администрирования, развития промышленной кооперации и интегрированной информационной системы, а также защиты прав потребителей и оценки макроэкономической ситуации в странах объединения.