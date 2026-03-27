ГУВД Чуйской области формирует кадровый резерв

Главное управление внутренних дел Чуйской области объявило конкурс для включения в кадровый резерв с последующим приемом на службу в органы внутренних дел на должности младшего начальствующего состава.

Как сообщили в ведомстве, участие в конкурсе могут принять граждане Кыргызской Республики, соответствующие требованиям, установленным Законом КР "О прохождении службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики".

Кандидатам необходимо предоставить пакет документов, в который входят заявление, анкета, автобиография, реферат, а также копии документов об образовании, удостоверения личности и других подтверждающих материалов. Кроме того, требуется заключение военно-врачебной комиссии, рекомендательные письма, характеристики и справки из соответствующих органов.

Также обязательным условием является наличие сертификата о владении государственным языком, выданного уполномоченным органом по итогам тестирования.

Прием документов продлится до 30 апреля 2026 года. Документы принимаются по адресу: село Ленинское, улица ПМК-3 (Отдельный батальон ППСМ ГУВД Чуйской области).

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (0312) 44-64-38, 44-64-33.