В Жайылском районе 9 сирот получили земельные участки

Прокуратура Жайылского района добилась восстановления прав 9 детей, оставшихся без попечения родителей: им предоставлены земельные участки и вручены государственные акты на право частной собственности для строительства жилья.

Нарушения были выявлены в ходе проверки исполнения законодательства о защите прав детей-сирот и жилищного законодательства. Установлено, что меры по своевременному обеспечению данной категории граждан земельными участками не принимались.

В связи с этим в адрес Ак-Башатского айыл окмоту внесён акт прокурорского реагирования, по итогам рассмотрения которого нарушения были устранены.

Согласно статье 13 Кодекса Кыргызской Республики о детях и статье 43 Жилищного кодекса КР, государство гарантирует детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, право на обеспечение жильём. При отсутствии жилья они подлежат внеочередному обеспечению жилой площадью по достижении 16-летнего возраста.