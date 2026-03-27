Погода
$ 87.49 - 87.74
€ 100.27 - 101.17

В Жайылском районе 9 сирот получили земельные участки

214  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прокуратура Жайылского района добилась восстановления прав 9 детей, оставшихся без попечения родителей: им предоставлены земельные участки и вручены государственные акты на право частной собственности для строительства жилья.

Нарушения были выявлены в ходе проверки исполнения законодательства о защите прав детей-сирот и жилищного законодательства. Установлено, что меры по своевременному обеспечению данной категории граждан земельными участками не принимались.

В связи с этим в адрес Ак-Башатского айыл окмоту внесён акт прокурорского реагирования, по итогам рассмотрения которого нарушения были устранены.

Согласно статье 13 Кодекса Кыргызской Республики о детях и статье 43 Жилищного кодекса КР, государство гарантирует детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, право на обеспечение жильём. При отсутствии жилья они подлежат внеочередному обеспечению жилой площадью по достижении 16-летнего возраста.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457143
Теги:
Генеральная прокуратура, земельный участок, Чуйская область, сироты
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  