Эксперты "Большого Алтая" провели встречи со школьниками КР

Эксперты научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета провели серию просветительских мероприятий для школьников Кыргызстана.

В рамках пилотного образовательного проекта лекции и встречи со старшеклассниками провёл ведущий эксперт центра, директор Института истории и международных отношений АлтГУ Иван Назаров. Мероприятия уже прошли в школе-гимназии № 24 имени Аалы Токомбаева в Бишкеке и школе-лицее № 14 имени С. Давлетова в городе Манас.

Школьникам рассказали о деятельности центра "Большой Алтай", а также о возможностях поступления и обучения в Алтайском госуниверситете.

23 марта в Бишкеке Иван Назаров совместно с директором представительства центра при Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына Жамыйкат Омуровой провели встречу со старшеклассниками. Эксперт поделился опытом работы в области этнографии и рассказал об особенностях научных исследований. В свою очередь Жамыйкат Омурова ознакомила учащихся с деятельностью представительства центра в КНУ.

Отмечается, что в школе-гимназии № 24 уже действует тематический кабинет "Большой Алтай", а в мае планируется открытие специализированной лекционной аудитории.

25 марта мероприятия продолжились в школе-лицее № 14 в Манасе. Здесь Иван Назаров представил документальный фильм "В поисках общей истории", посвящённый международной этнографической экспедиции центра.

Показ вызвал интерес у школьников они задавали вопросы о жизни на Алтае, а также об условиях поступления и обучения в АлтГУ.

Как напомнили организаторы, проект центра "Большой Алтай" предусматривает проведение образовательных программ, методических семинаров и лекций по изучению историко-культурного наследия тюркоязычных народов. В рамках инициативы планируется участие учёных из России и стран Центральной Азии, а также развитие академических обменов и программ дополнительного образования.