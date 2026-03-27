Кыргызстан и Корея договорились развивать правовое сотрудничество

В Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики состоялась встреча генерального прокурора Максата Асаналиева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в КР Ким Квангдже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая взаимодействие в сфере противодействия коррупции и транснациональной преступности, защиту прав граждан, а также обмен опытом в области цифровизации уголовного судопроизводства.

Асаналиев отметил важность защиты прав предпринимателей и формирования благоприятного инвестиционного климата. По его словам, стабильная правовая среда является ключевым фактором развития экономического сотрудничества между странами.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества.