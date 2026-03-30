Минсельхоз КР получил 12 беспилотников от китайской компании "Цюаньибао"

Заместитель Председателя Кабинета Министров КР – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков провел встречу с представителями китайской компании "Цюаньибао" (Ханчжоу) Информационные Технологии ОсОО. Ключевым итогом переговоров стала безвозмездная передача ведомству 12 современных беспилотных летательных аппаратов.

Полученное оборудование будет интегрировано в производственные процессы агропромышленного комплекса страны. Дроны планируется использовать для защиты растений, точного мониторинга состояния сельхозугодий, а также для реализации уникальных проектов по искусственному вызыванию осадков на территории республики.

В ходе диалога стороны наметили стратегические шаги по углублению технологического партнерства. Одним из приоритетных направлений станет создание в Кыргызстане специализированного центра, где специалисты смогут проходить обучение и повышать квалификацию в области управления и обслуживания беспилотных систем.

Особое внимание участники встречи уделили инвестиционной перспективе: в планах компании - строительство на территории Кыргызской Республики завода по производству беспилотных летательных аппаратов. Реализация этого проекта позволит не только обеспечить внутренний рынок высокотехнологичным оборудованием, но и создаст новые рабочие места в промышленном секторе.