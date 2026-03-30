Погода
$ 87.37 - 87.78
€ 100.37 - 101.32

Минсельхоз КР получил 12 беспилотников от китайской компании "Цюаньибао"

292  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель Председателя Кабинета Министров КР – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков провел встречу с представителями китайской компании "Цюаньибао" (Ханчжоу) Информационные Технологии ОсОО. Ключевым итогом переговоров стала безвозмездная передача ведомству 12 современных беспилотных летательных аппаратов.

Полученное оборудование будет интегрировано в производственные процессы агропромышленного комплекса страны. Дроны планируется использовать для защиты растений, точного мониторинга состояния сельхозугодий, а также для реализации уникальных проектов по искусственному вызыванию осадков на территории республики.

В ходе диалога стороны наметили стратегические шаги по углублению технологического партнерства. Одним из приоритетных направлений станет создание в Кыргызстане специализированного центра, где специалисты смогут проходить обучение и повышать квалификацию в области управления и обслуживания беспилотных систем.

Особое внимание участники встречи уделили инвестиционной перспективе: в планах компании - строительство на территории Кыргызской Республики завода по производству беспилотных летательных аппаратов. Реализация этого проекта позволит не только обеспечить внутренний рынок высокотехнологичным оборудованием, но и создаст новые рабочие места в промышленном секторе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

Теги:
Китай, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  