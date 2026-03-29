В Ысык-Атинском районе завершается строительство водохранилища "Туз"

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР организовало пресс-тур в Ысык-Атинский район Чуйской области, в ходе которого журналисты ознакомились с ходом весенне-полевых работ и состоянием ирригационной системы. Как сообщил начальник районного управления аграрного развития Бек Джекшембаев, из 60 тысяч гектаров пахотных земель района большая часть является орошаемой. На текущий момент зерновыми культурами уже засеяно более 10 тысяч гектаров, параллельно идет посев кукурузы, сахарной свеклы и овощей. Аграрии полностью обеспечены необходимыми семенами, удобрениями и горюче-смазочными материалами.

Особое внимание в рамках тура было уделено объектам водного хозяйства. Главный инженер районного управления водного хозяйства Уланбек Үрүстөмов продемонстрировал работу водохранилища "Ивановка". Объект, ремонт которого начался в 2024 году, был капитально реконструирован и введен в эксплуатацию в 2025 году. Сейчас в резервуаре емкостью 1,2 млн кубометров активно ведется накопление воды к предстоящему поливному сезону.

Программа пресс-тура также включала посещение строящегося бассейна декадного регулирования (БДР) "Туз". По словам куратора проекта Мызама Ажиева, строительные работы планируется завершить до конца текущего года. Ожидается, что новый объект сможет аккумулировать более 1,8 млн кубометров воды, что позволит стабильно обеспечивать поливом около 2400 гектаров сельскохозяйственных угодий района.