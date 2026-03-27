В Кыргызстане запустили печать национальной валюты

Президент Садыр Жапаров сообщил на своей странице в соцсетях, что Кыргызстан впервые начал самостоятельно печатать национальную валюту - сом.

"Сегодня для Кыргызстана исторический день!

Впервые в истории нашей страны мы начали сами печатать национальную валюту - сом.

Раньше нам приходилось заказывать печать своей нацвалюты в иностранном государстве и платить за это деньги.

Теперь всё изменилось:

мы вышли на такой уровень, что уже сами можем по заказу печатать валюту для других государств.

При этом нами получен международный сертификат, подтверждающий соответствие всем необходимым стандартам и требованиям при изготовлении денег.

Кроме того, мы на высоком качественном уровне выпускаем национальные документы:

общегражданские паспорта, ID-карты, водительские удостоверения, технические паспорта на транспортные средства и другие важные документы.

Кроме того, мы готовы печатать для других стран не только валюту, но и различные государственные документы.

В настоящее время мы уже принимаем заказы от нескольких государств.

Благодаря наличию сертификата защита нашей продукции находится на самом высоком уровне.

Иными словами, подделать подобные документы невозможно.

При этом цены остаются доступными", - говорится в сообщении президента.