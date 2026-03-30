Ведущие производители молока стран СНГ соберутся в Москве 6 апреля

- Светлана Лаптева
6 апреля 2026 года в Москве, на площадке Lotte Hotel Moscow, состоится значимое событие для молочного рынка СНГ - расширенное заседание комитета по экспорту Национального союза производителей молока (Союзмолоко). Мероприятие организовано совместно с информационным агентством Milknews и станет ключевой платформой для налаживания новых торговых связей.

Основным фокусом встречи станет развитие поставок молочной продукции внутри стран Содружества, а также укрепление взаимодействия между производителями, экспортерами, дистрибьюторами и импортерами. Участие ведущих российских производителей открывает для кыргызстанского бизнеса уникальные перспективы: от заключения прямых контрактов на поставку сырья и готовой продукции до развития эксклюзивной дистрибуции.

К участию в заседании приглашаются представители профильного бизнеса Кыргызской Республики - крупные импортеры, дистрибьюторские компании и отраслевые ассоциации, заинтересованные в расширении ассортимента и поиске надежных партнеров. Формат мероприятия предполагает живой диалог и обсуждение конкретных механизмов упрощения торговых операций между странами.

Для координации участия и получения дополнительной информации заинтересованные стороны могут обращаться к контактному лицу:

Ефремова Алеся Андреевна

a.efremova@aemcx.ru

+7 (903) 022-17-78.


Россия, сельское хозяйство, Кыргызстан
