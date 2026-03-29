Погода
$ 87.37 - 87.78
€ 100.37 - 101.32

Представители МГИМО проведут в Бишкеке серию встреч с молодежью Кыргызстана

190  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

3 и 4 апреля 2026 года в Бишкеке пройдут "Дни МГИМО". Представители одного из ведущих вузов России проведут встречи с молодежью республики. Принять участие в мероприятиях могут ученики старших классов, которые планируют изучать международные отношения, а также студенты-международники.

Проект организован МГИМО при поддержке Русского дома в Бишкеке и Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б. Ельцина. Программа включает открытый диалог и живые дискуссии, в ходе которых участники смогут из первых уст узнать все о ведущем университете России.

Первая встреча состоится 3 апреля в 10.00 в Технопарке по адресу улица Горького, 1/2. Представители вуза расскажут о возможностях поступления для иностранных граждан и ответят на вопросы абитуриентов. Ведущие преподаватели университета выступят с лекциями, а для участников организуют увлекательные интерактивы. Участие бесплатное, однако желающим посетить встречу необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Второй день программы пройдет 4 апреля в 11.00 в главном корпусе КРСУ имени Б. Ельцина на улице Киевской, 44. Молодежь примет участие в проектной игре "Кыргызстан-Россия: траектории взаимодействия". Программа включает тематическую лекцию от эксперта МГИМО и совместную работу российских и кыргызских студентов над проектами по укреплению сотрудничества между странами.

Количество мест ограничено, поэтому для участия требуется регистрация по ссылке https://bit.ly/4bxkdIz. Подробная программа "Дней МГИМО" в Бишкеке доступна на сайте Международного отдела университета.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457157
Теги:
вуз, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  