Представители МГИМО проведут в Бишкеке серию встреч с молодежью Кыргызстана

3 и 4 апреля 2026 года в Бишкеке пройдут "Дни МГИМО". Представители одного из ведущих вузов России проведут встречи с молодежью республики. Принять участие в мероприятиях могут ученики старших классов, которые планируют изучать международные отношения, а также студенты-международники.

Проект организован МГИМО при поддержке Русского дома в Бишкеке и Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б. Ельцина. Программа включает открытый диалог и живые дискуссии, в ходе которых участники смогут из первых уст узнать все о ведущем университете России.

Первая встреча состоится 3 апреля в 10.00 в Технопарке по адресу улица Горького, 1/2. Представители вуза расскажут о возможностях поступления для иностранных граждан и ответят на вопросы абитуриентов. Ведущие преподаватели университета выступят с лекциями, а для участников организуют увлекательные интерактивы. Участие бесплатное, однако желающим посетить встречу необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Второй день программы пройдет 4 апреля в 11.00 в главном корпусе КРСУ имени Б. Ельцина на улице Киевской, 44. Молодежь примет участие в проектной игре "Кыргызстан-Россия: траектории взаимодействия". Программа включает тематическую лекцию от эксперта МГИМО и совместную работу российских и кыргызских студентов над проектами по укреплению сотрудничества между странами.

Количество мест ограничено, поэтому для участия требуется регистрация по ссылке https://bit.ly/4bxkdIz. Подробная программа "Дней МГИМО" в Бишкеке доступна на сайте Международного отдела университета.