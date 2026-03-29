Посол Индии: Курсы ITEC адаптированы под приоритетные отрасли экономики КР

Посольство Индии в Кыргызстане организовало встречу выпускников индийской Программы технического и экономического сотрудничества – ITEC, посвященную Дню этой всемирно известной программы, которая более чем за пятьдесят лет своего существования объединила почти 250 тысяч молодых специалистов из 160 стран разных континентов, в том числе более 1500 человек из нашей страны.

По традиции Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Кыргызстане Бирендер Сингх Ядав и заместитель министра науки, высшего образования и инноваций Кыргызстана Дурус Козуев зажгли лампу. Этот ритуал - неотъемлемая часть индийской культуры. В данной ситуации сияние лампы означало преклонение перед знаниями как величайшей формой благополучия.

- В основе программы ITEC лежит философия "Васудхайва кутумбакам", что означает "Весь мир – одна семья – одно будущее", а также концепция сотрудничества Юг-Юг. Основное внимание индийской Программы ITEC уделяется наращиванию потенциала и развитию ресурсов стран-партнеров, включая Кыргызстан. Ее участникам предлагаются уникальные учебные курсы в 140 различных университетах и центрах передового опыта Индии, которые дают им не только профессиональные навыки, но и готовят их к жизни во все более глобализирующемся мире, - сказал в интервью vb.kg перед началом мероприятия Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Кыргызстане Бирендер Сингх Ядав. – Слушатели курсов не только получают новые знания, но делятся друг с другом своим накопленным опытом.

Посол подчеркнул, что партнерство в Программе ITEC между Индией и Кыргызстаном было интенсивным с момента установления дипломатических отношений между странами. В настоящее время Индия ежегодно предлагает Кыргызской Республике 100 стипендиальных мест на курсах программы ITEC, адаптированных под приоритетные отрасли национальной экономики.

- В этом году мы отправили на курсы более сорока участников и надеемся, что после этого мероприятия о программе узнает больше молодых специалистов и примет в ней участие. Сегодня численность выпускников ITEC в КР составляет более 1500 человек, включая гражданских и военных специалистов, - добавил господин посол.

Как отметил заместитель министра науки, высшего образования и инноваций Кыргызстана Дурус Козуев, Индия – наш важный партнер в сфере образования. Программа ITEC органично дополняет проводимые в стране реформы, направленные на повышение эффективности госуправления и на развитие ее экономического потенциала. В этой связи, по мнению профессора Козуева, программа выступает одним из ключевых инструментов для повышения квалификации госслужащих, предоставляет им доступ к современным знаниям в разных сферах. Выпускники программы вносят практический вклад в реализацию проводимых в стране реформ. Активное сотрудничество наших стран в образовании подтверждается также интересом индийской молодежи к обучению в Кыргызстане. Сегодня в нашей стране обучается более 17 тысяч студентов из Индии.

- Благодаря программе ITEC мне, как специалисту в налоговой сфере, представилась отличная возможность более детально познакомиться с организацией налоговой системы Индии, которая считается одной из передовых в мире. А также узнать у своих коллег из других стран о том, как работает система налогообложения у них, - поделился своими профессиональными успехами с vb.kg выпускник программы Абдулазиз Кыргызбеков, главный специалист по правовым вопросам Управления налоговой службы Ысык-Атинского района. – Система налогообложения – это, по сути, основа государства, как у человека сердце или у машины мотор.

Тема нашего обучения так и звучала "Инновации в налоговом администрировании – перспективы для будущего". Мы делились опытом, говорили о проблемах, о том, как их можно преодолеть. Обучение проходило в Национальной академии налогов в городе Нагпур. Это самый большой и густонаселенный город в центральной Индии, третий по величине город индийского штата Махараштра.

По мнению Абдулазиза, программа ITEC дает не только знания и знакомит с передовыми мировыми технологиями, она еще укрепляет дружбу молодежи разных стран. А это не менее ценно, как и полученные знания.

Завершился вечер яркой культурной программой с индийскими танцами и музыкой.