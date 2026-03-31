В КР рыбоводы требуют снижения налогов и устранения барьеров при экспорте

Кыргызская форель готовится заявить о себе на мировом рынке. На днях зампред Кабмина и министр сельского хозяйства Эрлист Акунбеков проинспектировал рыбные хозяйства Чуйской области - "Премиум" и "Пура". Главный вывод поездки заключается в том, что местный корм из натурального сырья от компании "Тянь-Шань форель" уже обходит европейские аналоги по эффективности и при этом не содержит никакой "химии".

Министр подчеркнул, что сейчас в приоритете создание сильного национального бренда и избавление от импортозависимости. Идея проста - производить всё своё, от кормов до икры, чтобы стабилизировать цены и упростить жизнь предпринимателям.

На встрече с бизнесом говорили без купюр. Рыболовы честно рассказали о наболевшем, включая высокие земельные налоги, экспортные барьеры и нехватку современных лабораторий. Акунбеков в ответ поручил госорганам не затягивать с решениями и подготовить конкретные шаги по снижению налоговой нагрузки и устранению бюрократии. Похоже, отрасль ждет серьезная "перезагрузка" с прицелом на международные рынки.