Кыргызстан начал экспорт пекинской капусты нового урожая в Россию

- Светлана Лаптева
Фермеры Араванского района Ошской области приступили к сбору первого урожая пекинской капусты, о чем официально сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства КР. В текущем сезоне под данную культуру было отведено 30 гектаров земли, где произрастают четыре различных вида капусты. На данном этапе аграрии собирают самый раннеспелый сорт - "Босай".

Свежая продукция уже начала поступать на внешние рынки: в Россию экспортировано первые 45 тонн овощей. Специалисты отмечают высокие качественные характеристики урожая - вес одного кочана варьируется в пределах от 1 до 3 килограммов. По прогнозам местных фермеров, совокупный объем производства в течение года может достичь 450 тонн. Значительная часть этого объема также зарезервирована для экспортных поставок.


