Мобильные игры меняют модель роста и удержания аудитории

За последний год рынок мобильных игр оказался в парадоксальной ситуации: при сохранении высоких доходов он практически перестал расти за счёт новых пользователей. В индустрии всё чаще говорят о переходе от экстенсивной модели - через установки - к интенсивной, где ключевым становится доход с уже существующей аудитории.

Участники рынка отмечают, что стоимость привлечения пользователя заметно выросла, а эффективность рекламных кампаний снизилась. Это изменило поведение как крупных издателей, так и небольших студий, которые вынуждены пересматривать экономику проектов ещё до релиза.

На этом фоне усиливается конкуренция внутри уже существующей аудитории. Не случайно именно сегмент, включающий лучшие бесплатные онлайн игры, остаётся наиболее напряжённым: игроки ожидают высокого качества при минимальном пороге входа, а разработчики - устойчивой модели дохода.

Сдвиг в сторону удержания

Если раньше ключевой задачей было привлечение пользователя, то за последний год приоритет окончательно сместился к его удержанию. Это привело к усилению позиций крупных издателей, которые умеют работать с долгоживущими продуктами.

Их преимущество заключается в системной поддержке игр - регулярных обновлениях, событиях и точной настройке внутриигровой экономики. В результате рынок становится менее подвижным, а выручка концентрируется вокруг ограниченного числа проектов.

Дорогой трафик меняет правила

Рост стоимости рекламы и ограничения на отслеживание пользователей сделали привлечение аудитории менее предсказуемым. Ошибки на этапе запуска теперь обходятся значительно дороже, чем ещё несколько лет назад.

Это изменило сам подход к разработке: проекты дольше тестируются и реже выходят в релиз без глубокой подготовки. Ставка делается не на быстрый рост, а на стабильную модель удержания.

В результате рынок постепенно уходит от экспериментов в сторону более управляемых решений, где каждая механика заранее просчитывается с точки зрения экономики.

Конец простых моделей

Гиперказуальный сегмент, ранее обеспечивавший массовый рост установок, заметно потерял эффективность и уступает место более сложным форматам.

Где возможен новый рост

При всей концентрации рынок не закрыт полностью. Возможности смещаются в области, где пока нет жёстко закрепившихся лидеров и устоявшихся моделей.

Речь прежде всего о гибридных жанрах и кроссплатформенных проектах, которые объединяют разные аудитории и позволяют тестировать новые подходы к удержанию.

По материалам: https://games-levelup.online