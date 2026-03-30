В Сокулукском районе началась посевная на государственных землях

Старт весенним полевым работам в Сокулукском районе официально дал заместитель главы Кабмина и министр сельского хозяйства Эрлист Акунбеков. В ходе визита на госпредприятие "Кыргызмамасылтукумзавод" министр по традиции открыл посевную кампанию 2026 года.

На сегодняшний день под управлением предприятия находится 513 гектаров пашни. В рамках весенней посевной кампании 2026 года на государственных землях посеяны следующие сельскохозяйственные культуры:

сафлор - 45 га сахарная свёкла - 10 га бобовые - 13 га яровой ячмень - 128 га озимый ячмень - 20 га пшеница - 180 га старые бобовые - 30 га.

Для технического обеспечения работ через госкомпанию в лизинг закуплено более 60 единиц техники и оборудования на сумму 45 млн сомов. Льготные условия аренды на семь лет под 6% годовых позволяют хозяйству планомерно обновлять автопарк.

Помимо растениеводства, акцент сделан на животноводстве. В развитие ферм планируется вложить более 1 млн долларов инвестиций. Эти средства пойдут на реконструкцию помещений и закупку 200 голов скота швицкой породы. По словам Акунбекова, такие проекты по модернизации и развитию племенного дела сейчас являются приоритетными для государства.