В Сокулукском районе началась посевная на государственных землях

- Светлана Лаптева
Старт весенним полевым работам в Сокулукском районе официально дал заместитель главы Кабмина и министр сельского хозяйства Эрлист Акунбеков. В ходе визита на госпредприятие "Кыргызмамасылтукумзавод" министр по традиции открыл посевную кампанию 2026 года.

На сегодняшний день под управлением предприятия находится 513 гектаров пашни. В рамках весенней посевной кампании 2026 года на государственных землях посеяны следующие сельскохозяйственные культуры:

  1. сафлор - 45 га
  2. сахарная свёкла - 10 га
  3. бобовые - 13 га
  4. яровой ячмень - 128 га
  5. озимый ячмень - 20 га
  6. пшеница - 180 га
  7. старые бобовые - 30 га.

Для технического обеспечения работ через госкомпанию в лизинг закуплено более 60 единиц техники и оборудования на сумму 45 млн сомов. Льготные условия аренды на семь лет под 6% годовых позволяют хозяйству планомерно обновлять автопарк.

Помимо растениеводства, акцент сделан на животноводстве. В развитие ферм планируется вложить более 1 млн долларов инвестиций. Эти средства пойдут на реконструкцию помещений и закупку 200 голов скота швицкой породы. По словам Акунбекова, такие проекты по модернизации и развитию племенного дела сейчас являются приоритетными для государства.


Минсельхоз, Сокулукский район, Кыргызстан
