СМИ: США прорабатывают сценарии наземных рейдов в Иране

Министерство обороны США разрабатывает планы проведения наземных боевых операций на территории Ирана. По информации The Washington Post, Пентагон рассматривает сценарии ограниченных рейдов спецназа и пехоты, которые могут продлиться от нескольких недель до двух месяцев.

Основными целями потенциальных атак называются прибрежные районы вблизи Ормузского пролива и захват острова Харг - крупнейшего экспортного терминала иранской нефти. Источники издания подчеркивают, что речь идет не о полномасштабном вторжении, а о точечных операциях для взятия под контроль стратегических объектов.

В Белом доме подтвердили подготовку военных сценариев. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что задача Пентагона - предоставить президенту "максимальную свободу действий", однако окончательное решение о начале интервенции Дональдом Трампом еще не принято. Ранее, 20 марта, глава государства публично заявлял, что не планирует отправку войск.

При этом американское общество крайне негативно относится к идее сухопутной войны. Согласно опросу Associated Press, 62% граждан США выступают против использования наземных подразделений в Иране, в то время как поддержку этой инициативе выразили лишь 12% респондентов.