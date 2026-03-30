В Бишкеке с аншлагом прошёл мюзикл о Суйменкуле Чокморове

В Бишкеке с оглушительным успехом и при полном аншлаге состоялась премьера мюзикла, посвящённого жизни и творчеству Суйменкула Чокморова, личности, ставшей символом таланта, достоинства и национального духа.
Пространство Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова в этот вечер превратилось в центр притяжения для тех, кому небезразлично искусство. Уже в фойе зрителей встречала выставка, посвящённая жизни и творчеству мастера. Архивные материалы, художественные работы и визуальные образы задавали особое настроение - вдумчивое и немного ностальгическое.
В зале полный аншлаг. Публика разная по возрасту, но единая во внимании , с первых минут погружается в происходящее на сцене.
Сам мюзикл - это масштабное художественное высказывание о человеке и его пути. Через музыку, сценографию и пластические решения раскрываются детство, взросление, мечты, потери, успехи, взлёты и внутренние переломы Чокморова.
Ключевой художественный приём постановки - органичное соединение двух миров Суйменкула: живописи и кино. Эти направления не просто сосуществуют. Они ведут диалог, создавая объёмный образ личности, в котором внутренний мир героя становится почти осязаемым.
Главные роли исполнили:
Художник Суйменкул- Аксай Мукамбетов
Актёр Суйменкул - Курал Чокоев
Чокмор (отец) - Улан Качкыналиев
Какин (мать) - Салима Балтаева
Темир Балкаевич - Миран Жанарбаев.
Их игра - точная, живая, без фальши, позволила зрителю не просто наблюдать, а сопереживать.
Особую силу постановке придало участие крупных творческих коллективов: на сцене артисты филармонии, фольклорные ансамбли, танцевальные группы и оркестр. Живое музыкальное сопровождение усиливает драматургию и превращает каждую сцену в самостоятельное эмоциональное высказывание.
Зрительный зал не раз взрывался аплодисментами, а финал постановки публика встретила стоя, долго не отпуская артистов со сцены.
Суйменкул Чокморов - это не просто имя в истории. Для многих поколений это образ человека, с которым связаны представления о чести, глубине и настоящем таланте. И потому особенно важно, что сегодня его история получает новое сценическое прочтение.
За постановкой стоит большая команда профессионалов:
Автор либретто - Акбар Кубанычбеков
Главный композитор- Айжамал Алибаева
Композитор - Эламан Каныбеков
Художник-постановщик- Русланбек Орозалиев
Хореограф- Эрлан Камытбеков
Художники по костюмам -Сара Асангазиева, Жамийла Стамбекова
Хормейстер - Арслан Турсуналиев
Продюсер - Медербек Арапбаев
Дирижёр - Рысбек Жумакунов
Координатор - Данияр Байгожоев
Режиссёр-постановщик - Умарбек Кадыров
Руководитель проекта - Кыргызбай Осмонов
Появление таких постановок сегодня - это не просто культурное событие, а знак того, что интерес к национальной культуре не ослабевает, а получает новое, современное звучание.