Погода
$ 87.37 - 87.78
€ 100.37 - 101.32

В Бишкеке с аншлагом прошёл мюзикл о Суйменкуле Чокморове

365  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке с оглушительным успехом и при полном аншлаге состоялась премьера мюзикла, посвящённого жизни и творчеству Суйменкула Чокморова, личности, ставшей символом таланта, достоинства и национального духа.

Пространство Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова в этот вечер превратилось в центр притяжения для тех, кому небезразлично искусство. Уже в фойе зрителей встречала выставка, посвящённая жизни и творчеству мастера. Архивные материалы, художественные работы и визуальные образы задавали особое настроение - вдумчивое и немного ностальгическое.

В зале полный аншлаг. Публика разная по возрасту, но единая во внимании , с первых минут погружается в происходящее на сцене.

Сам мюзикл - это масштабное художественное высказывание о человеке и его пути. Через музыку, сценографию и пластические решения раскрываются детство, взросление, мечты, потери, успехи, взлёты и внутренние переломы Чокморова.

Ключевой художественный приём постановки - органичное соединение двух миров Суйменкула: живописи и кино. Эти направления не просто сосуществуют. Они ведут диалог, создавая объёмный образ личности, в котором внутренний мир героя становится почти осязаемым.

Главные роли исполнили:

Художник Суйменкул- Аксай Мукамбетов

Актёр Суйменкул - Курал Чокоев

Чокмор (отец) - Улан Качкыналиев

Какин (мать) - Салима Балтаева

Темир Балкаевич - Миран Жанарбаев.

Их игра - точная, живая, без фальши, позволила зрителю не просто наблюдать, а сопереживать.

Особую силу постановке придало участие крупных творческих коллективов: на сцене артисты филармонии, фольклорные ансамбли, танцевальные группы и оркестр. Живое музыкальное сопровождение усиливает драматургию и превращает каждую сцену в самостоятельное эмоциональное высказывание.

Зрительный зал не раз взрывался аплодисментами, а финал постановки публика встретила стоя, долго не отпуская артистов со сцены.

Суйменкул Чокморов - это не просто имя в истории. Для многих поколений это образ человека, с которым связаны представления о чести, глубине и настоящем таланте. И потому особенно важно, что сегодня его история получает новое сценическое прочтение.

За постановкой стоит большая команда профессионалов:

Автор либретто - Акбар Кубанычбеков

Главный композитор- Айжамал Алибаева

Композитор - Эламан Каныбеков

Художник-постановщик- Русланбек Орозалиев

Хореограф- Эрлан Камытбеков

Художники по костюмам -Сара Асангазиева, Жамийла Стамбекова

Хормейстер - Арслан Турсуналиев

Продюсер - Медербек Арапбаев

Дирижёр - Рысбек Жумакунов

Координатор - Данияр Байгожоев

Режиссёр-постановщик - Умарбек Кадыров

Руководитель проекта - Кыргызбай Осмонов

Появление таких постановок сегодня - это не просто культурное событие, а знак того, что интерес к национальной культуре не ослабевает, а получает новое, современное звучание.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

Теги:
Министерство культуры и туризма, музыка, Бишкек, филармония, Суймонкул Чокморов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  