Льюис Хэмилтон разочарован потерей темпа на Гран-при Японии в Сузуке

Пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон выразил разочарование после выступления на Гран-при Японии "Формулы-1", где он финишировал лишь шестым, упустив возможность подняться на подиум. Победу на легендарной трассе "Сузука" одержал Кими Антонелли, второе место занял Оскар Пиастри из "Макларена", а третьим стал напарник Хэмилтона по "Феррари" - Шарль Леклер.

По ходу заезда британец поднимался на третью позицию после появления автомобиля безопасности из-за аварии пилота "Хааса" Оливера Бермана, однако затем потерял темп и откатился назад. После финиша Хэмилтон заявил о нехватке мощности болида и отметил, что команде необходимо срочно разобраться в причинах падения скорости на дистанции.

По итогам этапа Хэмилтон занимает четвертое место в личном зачете, в то время как лидером чемпионата "Формулы-1" остается Антонелли. Эксперты отмечают, что для "Феррари" критически важно решить проблемы с надежностью силовой установки до начала европейской части сезона, чтобы сохранить шансы в борьбе за Кубок конструкторов.